Уфимец сжёг любовницу вместе с домом

Posted 10 декабря, 20:46
Published 10 декабря, 20:46
Modified 10 декабря, 20:48
Updated 10 декабря, 20:48
Жестокое убийство произошло в январе 2023 года в Фёдоровке под Уфой. В роковой вечер подсудимый устроил банкет с женщиной — в Следкоме пишут, что пьянку он закатил со своей супругой, остальные ведомства и суд упоминают её лишь как сожительницу. Так или иначе, напоив жертву, мужчина приступил к исполнению задуманного.
Уфимец собирался сжечь свой дом, чтобы получить соцпомощь и новую квартиру. Заодно решил он и убить возлюбленную — пока разгорался пожар, та оставалась в доме. Покинуть его ей мешало не только опьянения, но и проблемы со здоровьем, а именно, с опорно-двигательным аппаратом, из-за которых женщина хромала и с трудом могла преодолеть даже короткие дистанции. В результате она задохнулась в пожаре.
Доказать поджог удалось довольно быстро. Мужчину задержали, после чего он дал показания. Суд приговорил его к 15 годам строгого режима. В законную силу решение пока не вступило, у защиты есть время обжаловать приговор.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии произошёл крупный пожар на объекте производства древесины.