Уфимец сжёг любовницу вместе с домом

Уфимец собирался сжечь свой дом, чтобы получить соцпомощь и новую квартиру. Заодно решил он и убить возлюбленную — пока разгорался пожар, та оставалась в доме. Покинуть его ей мешало не только опьянения, но и проблемы со здоровьем, а именно, с опорно-двигательным аппаратом, из-за которых женщина хромала и с трудом могла преодолеть даже короткие дистанции. В результате она задохнулась в пожаре.