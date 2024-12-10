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Posted 10 декабря, 20:46

Published 10 декабря, 20:46

Modified 10 декабря, 20:48

Updated 10 декабря, 20:48

Уфимец сжёг любовницу вместе с домом

Уфимец сжёг любовницу вместе с домом

10 декабря 2024, 20:46
Фото: Следственный комитет.
Жителю башкирской столицы вынесли приговор за жестокую расправу с поджогом, сообщают пресс-службы оперативных ведомств и судов региона.

Жестокое убийство произошло в январе 2023 года в Фёдоровке под Уфой. В роковой вечер подсудимый устроил банкет с женщиной — в Следкоме пишут, что пьянку он закатил со своей супругой, остальные ведомства и суд упоминают её лишь как сожительницу. Так или иначе, напоив жертву, мужчина приступил к исполнению задуманного.

Уфимец собирался сжечь свой дом, чтобы получить соцпомощь и новую квартиру. Заодно решил он и убить возлюбленную — пока разгорался пожар, та оставалась в доме. Покинуть его ей мешало не только опьянения, но и проблемы со здоровьем, а именно, с опорно-двигательным аппаратом, из-за которых женщина хромала и с трудом могла преодолеть даже короткие дистанции. В результате она задохнулась в пожаре.

Доказать поджог удалось довольно быстро. Мужчину задержали, после чего он дал показания. Суд приговорил его к 15 годам строгого режима. В законную силу решение пока не вступило, у защиты есть время обжаловать приговор.

Производство древесины загорелось в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии произошёл крупный пожар на объекте производства древесины.

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