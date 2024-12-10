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Posted 10 декабря, 20:38

Published 10 декабря, 20:38

Modified 10 декабря, 20:40

Updated 10 декабря, 20:40

Труп обнаружили в башкирском лесу

Труп обнаружили в башкирском лесу

10 декабря 2024, 20:38
Фото: Минэкологии Республики Башкортостан.
Лес в Туймазинском районе Башкортостана пострадал от рук браконьеров — сообщили в Минэкологии региона.

В 2,4 км от села Имян-Купер была обнаружена разделанная туша лося. По словам экспертов, речь идёт о трёхгодовалой самке. Добыли её незаконно. Ущерб специалисты оценили в ₽400 тысяч.

Кто именно совершил преступление — сейчас разбираются, браконьеров ищут правоохранительные органы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе свора бездомных собак напала на женщину с ребёнком — инцидент дошёл до кабинетов руководства Следственного комитета России.

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