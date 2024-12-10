Труп обнаружили в башкирском лесу

Posted 10 декабря, 20:38
Published 10 декабря, 20:38
Modified 10 декабря, 20:40
Updated 10 декабря, 20:40
В 2,4 км от села Имян-Купер была обнаружена разделанная туша лося. По словам экспертов, речь идёт о трёхгодовалой самке. Добыли её незаконно. Ущерб специалисты оценили в ₽400 тысяч.
Кто именно совершил преступление — сейчас разбираются, браконьеров ищут правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе свора бездомных собак напала на женщину с ребёнком — инцидент дошёл до кабинетов руководства Следственного комитета России.