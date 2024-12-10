mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:52

Published 10 декабря, 07:52

Modified 10 декабря, 16:49

Updated 10 декабря, 16:49

Три автодороги закрыли в Башкирии

Три автодороги закрыли в Башкирии

10 декабря 2024, 07:52
Фото: 1MI.
Движение автотранспорта ограничено из-за погодных условий, сообщило региональное управление МЧС во вторник, 10 декабря.

Настоящая зима пришла в Башкирию. Помимо новогоднего настроения, жители республики столкнулись с перекрытием дорог из-за непогоды. снегопадом, гололедом и нарушением видимости на автодорогах.

Сразу три участка трассы оказались закрыты для проезда из-за непогоды:

  • Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 214 км (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы)
  • Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 254 км (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский, Кигинский районы)
  • Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0 по 98 км (Бураевский и Балтачевский районы).

Ограничения действуют с 10:00. Точное время открытия не называют, но стоит ориентироваться на 15:00 по местному времени.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирию придут три всадника зимнего апокалипсиса.

Трассу М-12 в Башкирии строили за еду
Узнать подробнее

Специалисты напоминают, что в зимний период автомобилистам на дорогах стоит быть особо внимательными:

  • Проверьте состояние автомобиля: Перед зимой убедитесь, что у вас зимние шины с достаточным протектором. Проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора.
  • Убедитесь в наличии необходимого оборудования: В автомобиле должны быть цепи для противоскольжения, лукообразный инструмент, аптечка, огнетушитель и одеяла на случай непредвиденной остановки.
  • Снизьте скорость: При вождении по зимним дорогам важно увеличивать дистанцию и снижать скорость. Скользкие дороги требуют большего времени для остановки.
  • Избегайте резких маневров: Будьте осторожны при поворотах и торможении. Резкие движения могут привести к потере контроля над автомобилем.
  • Держитесь в пределах полосы: Особенное внимание уделяйте разметке, которая может быть незаметной из-за снега.
  • Тормозите плавно: Используйте тормоза постепенно, чтобы избежать заносов. Можно использовать тормоза в комбинации с двигателем.
  • Планируйте поездки заранее: Проверяйте прогноз погоды и выбирайте безопасные маршруты. Если погода сулит гололед и снижение видимости, подумайте о том, чтобы отложить поездку.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать поездки по зимним дорогам более безопасными и комфортными.

Дорога для «избранных» появится в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда Уфу завалит снегомУфимцы зимуют на БалиЦены на автомобили рухнули на 46%
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Ограничение движения#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Снегопад#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Закрытие дорог#Автомобилисты#Непогода#Белебей#Мелеуз#Ограничения#Ограничение#Ограничение проезда#Автодороги#Ограничения на проезд#Ограничения движения#Безопасность на дороге#Транспортные ограничения#Предостережения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика