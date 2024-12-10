Три автодороги закрыли в Башкирии

Posted 10 декабря, 07:52
Published 10 декабря, 07:52
Modified 10 декабря, 16:49
Updated 10 декабря, 16:49
Настоящая зима пришла в Башкирию. Помимо новогоднего настроения, жители республики столкнулись с перекрытием дорог из-за непогоды. снегопадом, гололедом и нарушением видимости на автодорогах.
Сразу три участка трассы оказались закрыты для проезда из-за непогоды:
Ограничения действуют с 10:00. Точное время открытия не называют, но стоит ориентироваться на 15:00 по местному времени.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирию придут три всадника зимнего апокалипсиса.
Специалисты напоминают, что в зимний период автомобилистам на дорогах стоит быть особо внимательными:
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать поездки по зимним дорогам более безопасными и комфортными.