Три автодороги закрыли в Башкирии

Проверьте состояние автомобиля: Перед зимой убедитесь, что у вас зимние шины с достаточным протектором. Проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора.

Убедитесь в наличии необходимого оборудования: В автомобиле должны быть цепи для противоскольжения, лукообразный инструмент, аптечка, огнетушитель и одеяла на случай непредвиденной остановки.

Снизьте скорость: При вождении по зимним дорогам важно увеличивать дистанцию и снижать скорость. Скользкие дороги требуют большего времени для остановки.

Избегайте резких маневров: Будьте осторожны при поворотах и торможении. Резкие движения могут привести к потере контроля над автомобилем.

Держитесь в пределах полосы: Особенное внимание уделяйте разметке, которая может быть незаметной из-за снега.

Тормозите плавно: Используйте тормоза постепенно, чтобы избежать заносов. Можно использовать тормоза в комбинации с двигателем.