Сколько должна весить кошка? Советы для заботливых владельцев

Кошки, несмотря на свой независимый характер, сильно зависят от человеческой заботы, особенно когда речь заходит о здоровье. Один из важнейших факторов, который помогает поддерживать питомца в отличной форме, — это контроль его веса. Но сколько же должна весить кошка?

Вес кошки — это индикатор ее физического состояния. Слишком худой питомец может страдать от нехватки питательных веществ, а избыточный вес, особенно ожирение, приводит к серьезным проблемам с сердцем, суставами и печенью. При этом вес не может быть одинаковым для всех кошек. Средние показатели для беспородных питомцев составляют около 4,5 кг. Однако у породистых животных данные сильно разнятся. — Абиссинские кошки весят от 3,5 до 5,5 кг, в то время как мейн-куны могут достигать 12 кг и даже больше, — уточняют эксперты канала Petshop. Разные породы кошек имеют свои стандарты, которые учитывают строение тела, плотность костей и даже характер шерсти. Например, миниатюрные манчкины весят всего около 3 кг, а крупные породы, такие как саванна, могут легко превышать 10 кг. Как понять, что вес питомца в норме? . Фото: Изображение Midjourney Как понять, что вес питомца в норме? Определить, соответствует ли вес кошки норме, можно по нескольким визуальным признакам. Если смотреть на животное сверху, его талия должна быть четко выражена — это место между грудной клеткой и тазом. Грудь не должна быть шире таза, а контур тела — гармоничным. У худых кошек отчетливо видны ребра, тазовые кости и позвоночник. Талия выглядит слишком узкой, а кожа на животе может быть чрезмерно подтянутой. — Особенно худоба бросается в глаза у пожилых животных, так как с возрастом мышцы истончаются, что делает кошку визуально еще более худой, — объясняют специалисты Petshop. Признаки лишнего веса, наоборот, заметить несложно. Талия пропадает, живот округляется, а тело становится похожим на кеглю. На начальной стадии ожирения ребра прощупываются с трудом, а при сильном ожирении это сделать уже невозможно. Курдюк у кошки: что это такое? Некоторые владельцы начинают беспокоиться, заметив у питомца свисающий живот, особенно если остальная часть тела кажется нормальной. Этот «мешочек» называют примардиальным мешком, или курдюком. — Курдюк — это нормальное образование, состоящее из жира и кожи. У каждой кошки он есть, просто у кого-то выражен сильнее, а у кого-то почти незаметен, — утверждают специалисты. Зачем он нужен? Есть три основных версии. Защита. В природе кошки используют курдюк как броню для защиты жизненно важных органов при драках. Гибкость. Жировая складка помогает телу растягиваться при прыжках или рывках. Запас энергии. У диких кошек курдюк служит хранилищем жира на случай голода. Таким образом, наличие курдюка — это не показатель ожирения, а эволюционная особенность. Курдюк у кошки: что это такое? . Фото: Изображение Midjourney Поддержание здорового веса Чтобы ваша кошка была здоровой, важно не только следить за весом, но и учитывать все аспекты ухода: от питания до активности. 1. Выбирайте правильный рацион. Корм для кошки должен соответствовать ее возрасту, активности и физиологическому состоянию. Котятам и беременным кошкам требуется калорийная пища, а для стерилизованных животных подойдут специальные рационы с пониженным содержанием жиров. 2. Следите за порциями. Если питомец склонен к перееданию, не оставляйте корм в миске на весь день. Давайте еду небольшими порциями 3–4 раза в день. 3. Не забывайте о влажном корме. Смешанное питание, включающее сухой и влажный корм, помогает поддерживать баланс жидкости в организме питомца. 4. Контролируйте лакомства. Покупая лакомства, обращайте внимание на их калорийность. Производители обычно указывают рекомендованное дневное количество. Если вы готовите угощения сами, например, сушите субпродукты, обязательно уточните, какие продукты безопасны для кошек. 5. Уделяйте время играм. Физическая активность крайне важна. Даже 15 минут активной игры с удочкой-дразнилкой каждый день помогут питомцу сжечь лишние калории. 6. Выводите кошку на прогулки. Для прогулок используйте только шлейку, чтобы избежать травм и стресса. Свежий воздух и новые впечатления стимулируют не только тело, но и мозг питомца. Когда обращаться к ветеринару? Если кошка начала резко набирать или терять вес, это повод посетить ветеринара. Такие изменения могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, например, нарушения обмена веществ, гормональный сбой или заболевания внутренних органов. Ранее эксперты рассказали, почему домашние животные вредны для детей, когда четвероногий друг может стать врагом? Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами Узнать подробнее Читайте также: Ядовитый праздник: какие рождественские украшения угрожают жизни ваших животных Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак? От хвоста до лап: как собаки проходят собачьи выставки