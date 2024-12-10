Шакшинский мост дважды закроют в декабре

Posted 10 декабря, 08:11
Published 10 декабря, 08:11
Modified 10 декабря, 16:48
Updated 10 декабря, 16:48
Многострадальный ремонт Шакшинского моста до сих пор не завершен до конца. В декабре мост дважды перекроют, чтобы завершить устройство деформационных швов.
Напомним, ремонт Шакшинского моста проводят в рамках нацпроекта «Безопасностные качественные дороги». Власти до сих пор не определились с датой полного открытия путепровода — в пресс-релизах фигурировали даты 25 и 27 декабря, однако в итоге чиновники остановились на размытом «в конце декабря».
На данный момент движение по мосту открыто лишь на половину — по одной полосе в каждую сторону.