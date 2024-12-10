Шакшинский мост дважды закроют в декабре

Напомним, ремонт Шакшинского моста проводят в рамках нацпроекта «Безопасностные качественные дороги». Власти до сих пор не определились с датой полного открытия путепровода — в пресс-релизах фигурировали даты 25 и 27 декабря, однако в итоге чиновники остановились на размытом «в конце декабря».