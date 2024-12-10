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Posted 10 декабря, 08:11

Published 10 декабря, 08:11

Modified 10 декабря, 16:48

Updated 10 декабря, 16:48

Шакшинский мост дважды закроют в декабре

Шакшинский мост дважды закроют в декабре

10 декабря 2024, 08:11
Фото: Администрация Уфы.
Шакшинский мост вновь перекроют для завершения ремонта, сообщили в администрации Уфы во вторник, 10 декабря.

Многострадальный ремонт Шакшинского моста до сих пор не завершен до конца. В декабре мост дважды перекроют, чтобы завершить устройство деформационных швов.

  • С 23:00 11 декабря до 4:00 12 декабря перекроют движение в сторону Уфы.
  • С 23:00 11 декабря до 4:00 13 декабря будет закрыта полоса в сторону Шакши.

Напомним, ремонт Шакшинского моста проводят в рамках нацпроекта «Безопасностные качественные дороги». Власти до сих пор не определились с датой полного открытия путепровода — в пресс-релизах фигурировали даты 25 и 27 декабря, однако в итоге чиновники остановились на размытом «в конце декабря».

На данный момент движение по мосту открыто лишь на половину — по одной полосе в каждую сторону.

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