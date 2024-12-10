Сегодня в Уфе: снежный ад и дорожный хаос

Posted 10 декабря, 20:32
Published 10 декабря, 20:32
Modified 10 декабря, 20:35
Updated 10 декабря, 20:35
В Уфе, по данным спасателей и Гидрометцентра, в среду, 11 декабря, ожидается облачная погода, а также снегопад, местами сильный, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный 9-14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5°C… -10°C, днём 0°C… -5°C.
В среду, 11 декабря, «Уфаводоканал» перекроет водоснабжение в Кировском и Советском районах.
Всего речь идёт о четырёх жилых домах, отеле «Волна-Сити», здании Следственного управления и агентства недвижимости.
В четверг, 12 декабря, в расписании «Уфаводоканала» указаны отключения воды в Кировском и Октябрьском районах города.
Всего речь идёт о 22 жилых домах, семи частных домах, общежитии УАТ, реабилитационном центре для детей и школе №127.
В Уфе остаётся закрытой половина Шакшинского моста. Как обещают власти города, две из четырёх полос переправы откроют к концу декабря, не называя конкретных дат. Напомним, сейчас на путепроводе ведётся капитальный ремонт.
Между тем на переправе в ближайшие дни запланированы ещё два перекрытия:
В Башкирии стартовал сбор вопросов для «Прямой линии» с Путиным.
Напомним, трансляция с главой государства стартует 19 декабря в 12:00. Как пишет Правительство Республики Башкортостан, вопросы для эфира принимаются через интернет-портал moskva-putinu.ru.
Кроме того, обратиться к президенту РФ можно через колл-центр по номеру 8-800-200-40-40. Оставить своё сообщение можно также посредством SMS на номер 04040.
Во вторник, 10 декабря, администрация города сообщила об открытии нового участка дороги по улице Пугачёва.
Улица Пугачёва долгое время была в центре внимания как у местных жителей, так и у водителей. После долгих ожиданий и многочисленных обсуждений, мэрия Уфы объявила о завершении работ на новом участке дороги. С 10 декабря автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков.
Банк России продолжает голосование за дизайн новой купюры номиналом 1000₽. Памятник Салавату Юлаеву продолжает в нём проигрывать, уступая теплоходу «Метеор». К полуночи 11 декабря за уфимский объект проголосовали 96,9 тыс., а за фаворита — 117,1 тыс.