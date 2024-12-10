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Posted 10 декабря, 20:32

Published 10 декабря, 20:32

Modified 10 декабря, 20:35

Updated 10 декабря, 20:35

Сегодня в Уфе: снежный ад и дорожный хаос

Сегодня в Уфе: снежный ад и дорожный хаос

10 декабря 2024, 20:32
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Дайджест Mkset обо всём, что нужно знать к среде, 11 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе, по данным спасателей и Гидрометцентра, в среду, 11 декабря, ожидается облачная погода, а также снегопад, местами сильный, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный 9-14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5°C… -10°C, днём 0°C… -5°C.

Отключения воды в Уфе

В среду, 11 декабря, «Уфаводоканал» перекроет водоснабжение в Кировском и Советском районах.

С 10:00 до 20:00:

  • Заки Валиди, 64, 64/1-2, 66.

С 10:30 до 18:30:

  • Бакалинская, 70, 70/1-2.

Всего речь идёт о четырёх жилых домах, отеле «Волна-Сити», здании Следственного управления и агентства недвижимости.

В четверг, 12 декабря, в расписании «Уфаводоканала» указаны отключения воды в Кировском и Октябрьском районах города.

С 10:00 до 17:00:

  • Октябрьской революции, 71, 73, 77, 77/1, 71/1, 73/2;
  • Первомайская площадь, 3, 3а-в, 5, 9а, 11.

С 11:00 до 19:00:

  • Набережная р. Уфы, 15, 15/1, 17, 17/1, 19;
  • Гагарина 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 26/1;
  • Бикбая 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 42/1, 40/1.

Всего речь идёт о 22 жилых домах, семи частных домах, общежитии УАТ, реабилитационном центре для детей и школе №127.

Перекрытия дорог в Уфе

В Уфе остаётся закрытой половина Шакшинского моста. Как обещают власти города, две из четырёх полос переправы откроют к концу декабря, не называя конкретных дат. Напомним, сейчас на путепроводе ведётся капитальный ремонт.

Между тем на переправе в ближайшие дни запланированы ещё два перекрытия:

  • С 23:00 11 декабря до 4:00 12 декабря перекроют движение в сторону Уфы.
  • С 23:00 11 декабря до 4:00 13 декабря будет закрыта полоса в сторону Шакши.

Путин ждёт жалобы уфимцев

В Башкирии стартовал сбор вопросов для «Прямой линии» с Путиным.

Напомним, трансляция с главой государства стартует 19 декабря в 12:00. Как пишет Правительство Республики Башкортостан, вопросы для эфира принимаются через интернет-портал moskva-putinu.ru.

Кроме того, обратиться к президенту РФ можно через колл-центр по номеру 8-800-200-40-40. Оставить своё сообщение можно также посредством SMS на номер 04040.

В Уфе открыли движение по многострадальной улице

Во вторник, 10 декабря, администрация города сообщила об открытии нового участка дороги по улице Пугачёва.

Улица Пугачёва долгое время была в центре внимания как у местных жителей, так и у водителей. После долгих ожиданий и многочисленных обсуждений, мэрия Уфы объявила о завершении работ на новом участке дороги. С 10 декабря автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков.

Салават Юлаев на новой купюре

Банк России продолжает голосование за дизайн новой купюры номиналом 1000₽. Памятник Салавату Юлаеву продолжает в нём проигрывать, уступая теплоходу «Метеор». К полуночи 11 декабря за уфимский объект проголосовали 96,9 тыс., а за фаворита — 117,1 тыс.

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