Сегодня в Уфе: снежный ад и дорожный хаос

Улица Пугачёва долгое время была в центре внимания как у местных жителей, так и у водителей. После долгих ожиданий и многочисленных обсуждений, мэрия Уфы объявила о завершении работ на новом участке дороги. С 10 декабря автомобилисты могут двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков.