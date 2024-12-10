Салават Юлаев продолжает борьбу с «Метеором» за место на новой купюре

Posted 10 декабря, 05:59
Published 10 декабря, 05:59
Modified 10 декабря, 06:03
Updated 10 декабря, 06:03
В борьбе за изображение на новой 1000-рублевой купюре развернулась настоящая интрига. Сначала уверенно лидировавший памятник Салавату Юлаеву неожиданно уступил первенство скоростному теплоходу «Метеор». Как раньше сообщал Mkset, 9 декабря «Метеор» уверенно опережал памятник, набрав 95,9 тысячи голосов против 74,7 тысячи у Салавата Юлаева.
Однако, по последним данным на 10 декабря, Салават Юлаев уже набрал 86 тысяч голосов, но «Метеор» все еще сохраняет лидерство с 106,8 тысячами. Окончательные результаты голосования будут подведены 12 декабря.
Напомним, заместитель председателя Центробанка Сергей Белов пояснил, что лидерство «Метеора» не гарантирует его победу.