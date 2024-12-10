Салат «Оливье» продают за ₽83`800 в Уфе

Posted 10 декабря, 04:30
Published 10 декабря, 04:30
Modified 10 декабря, 04:30
Updated 10 декабря, 04:30
Цена порции салата «Оливье» в Уфе достигает ₽83`800. Таким данные нашли корреспонденты Mkset во время мониторинга предложений уфимских кафе и ресторанов. Порция салата, объем которой производитель не указал, по стоимости сравнима с ценой приготовления 145 кг домашнего «Оливье».
Всем нам знаком классический рецепт приготовления салата «Оливье» с вареной колбасой. Но уфимские кафе и рестораны предлагают свои варианты приготовления традиционного новогоднего салата. Так, в меню предприятий общественного питания можно встретить
Напомним, что по данным проведенного Mkset исследования, стоимость приготовления салата «Оливье» в Уфе за год выросла почти на 20%. Наши корреспонденты подсчитали, что на приготовление потребуется свободное время, инвентарь и ₽576,43. При этом мы получим 2,8 кг домашнего салата «Оливье» с колбасой.
Порции «Оливье» в кафе и ресторанах редко дотягивают и до 250 г. Зато цены на классический новогодний салат заставляют содрогнуться. Полистаем меню кафе и ресторанов Уфы в поисках «Оливье» и узнаем текущие цены на праздничное угощение.
«Оливье» классический, 100 г, «Оливье» — ₽60
«Оливье» классический, 100 г, «Баба Яга» — ₽75
«Оливье» с мортаделлой, 130 г, «Сыроварня» — ₽290
«Оливье» с вяленой уткой, 290 г, «Дустар» — ₽315
«Оливье», 240 г, «Ресторан честных цен» — ₽405
«Оливье» с ростбифом, 210 г, Kumpan Terra - ₽518
«Оливье» с лососем и зелеными бобами эдамаме, 200 г, «Борщ» — ₽580
«Оливье» с креветками, 200 г, «Гастроном Глобус» — ₽624
«Оливье» со слабосоленым лососем, 280 г, «Сыроварня» — ₽960
«Оливье» с лососем, «Кафе халяль баракат» — ₽83`800.