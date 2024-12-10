Салат «Оливье» продают за ₽83`800 в Уфе

Напомним, что по данным проведенного Mkset исследования, стоимость приготовления салата «Оливье» в Уфе за год выросла почти на 20%. Наши корреспонденты подсчитали, что на приготовление потребуется свободное время, инвентарь и ₽576,43. При этом мы получим 2,8 кг домашнего салата «Оливье» с колбасой.