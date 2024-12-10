mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 04:30

Published 10 декабря, 04:30

Modified 10 декабря, 04:30

Updated 10 декабря, 04:30

Салат «Оливье» продают за ₽83`800 в Уфе

Салат «Оливье» продают за ₽83`800 в Уфе

10 декабря 2024, 04:30
Фото: mkset.ru.
Стоимость классического новогоднего угощения в канун праздника поражает даже состоятельных гурманов.

Цена порции салата «Оливье» в Уфе достигает ₽83`800. Таким данные нашли корреспонденты Mkset во время мониторинга предложений уфимских кафе и ресторанов. Порция салата, объем которой производитель не указал, по стоимости сравнима с ценой приготовления 145 кг домашнего «Оливье».

Всем нам знаком классический рецепт приготовления салата «Оливье» с вареной колбасой. Но уфимские кафе и рестораны предлагают свои варианты приготовления традиционного новогоднего салата. Так, в меню предприятий общественного питания можно встретить

  • «Оливье» с мортаделлой
  • «Оливье» с вяленой уткой
  • «Оливье» с лососем

Напомним, что по данным проведенного Mkset исследования, стоимость приготовления салата «Оливье» в Уфе за год выросла почти на 20%. Наши корреспонденты подсчитали, что на приготовление потребуется свободное время, инвентарь и 576,43. При этом мы получим 2,8 кг домашнего салата «Оливье» с колбасой.

Порции «Оливье» в кафе и ресторанах редко дотягивают и до 250 г. Зато цены на классический новогодний салат заставляют содрогнуться. Полистаем меню кафе и ресторанов Уфы в поисках «Оливье» и узнаем текущие цены на праздничное угощение.

«Оливье» классический, 100 г, «Оливье» — ₽60

«Оливье» классический, 100 г, «Баба Яга» — ₽75

«Оливье» с мортаделлой, 130 г, «Сыроварня» — ₽290

«Оливье» с вяленой уткой, 290 г, «Дустар» — ₽315

«Оливье», 240 г, «Ресторан честных цен» —  ₽405

«Оливье» с ростбифом, 210 г, Kumpan Terra - ₽518

«Оливье» с лососем и зелеными бобами эдамаме, 200 г, «Борщ» — ₽580

«Оливье» с креветками, 200 г, «Гастроном Глобус» — ₽624

«Оливье» со слабосоленым лососем, 280 г, «Сыроварня» — ₽960

«Оливье» с лососем, «Кафе халяль баракат» — ₽83`800.

Фото: Яндекс/О, еда
Не «Оливье» единым: топ-5 красивых и вкусных салатов на Новый год за 15 минут
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы разоряются на новогодних подарках«Оливье» подорожал в Уфе на 20%«Золотой» Дед Мороз: сколько стоит заказать аниматора в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Кафе#Ресторан#Мелеуз#Исследование#Утка#Салат#Цена#Гастрономия#Колбаса#Лосось#Оливье#Салат Оливье#Кафе и рестораны#Мортаделла#Зеленые бобы#Ростбиф#Баба Яга#Креветки#Домашнее питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика