РЭО назвал регионы-лидеры в сфере обращения с отходами в 2024 году

Буцаев также рассказал, что Республика Дагестан за последний год совершила скачок на 29 позиций в этом рейтинге. В данном регионе активно развиваются объекты по обращению с ТКО. Архангельская область также поднялась на 20 строчек благодаря планированию трех перерабатывающих объектов с общей мощностью около 400 тысяч тонн в год. Липецкая и Ленинградская области улучшили свои позиции на 13 и 12 пунктов соответственно. В Ленинградской области был введен в эксплуатацию КПО «Кингисепп», а в Липецкой области продолжается строительство предприятия по переработке твердых коммунальных отходов, пишет karelinform.ru.