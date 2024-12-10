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Posted 10 декабря, 16:11

Published 10 декабря, 16:11

Modified 10 декабря, 16:11

Updated 10 декабря, 16:11

РЭО назвал регионы-лидеры в сфере обращения с отходами в 2024 году

РЭО назвал регионы-лидеры в сфере обращения с отходами в 2024 году

10 декабря 2024, 16:11
Фото: 1MI.
Москва, Московская, Нижегородская и Тульская области вновь заняли ведущие три позиции в рейтинге топ-20 субъектов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот рейтинг был составлен Российским экологическим оператором (РЭО) в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2024».

«Первые места заняли прошлогодние лидеры», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Буцаев также рассказал, что Республика Дагестан за последний год совершила скачок на 29 позиций в этом рейтинге. В данном регионе активно развиваются объекты по обращению с ТКО. Архангельская область также поднялась на 20 строчек благодаря планированию трех перерабатывающих объектов с общей мощностью около 400 тысяч тонн в год. Липецкая и Ленинградская области улучшили свои позиции на 13 и 12 пунктов соответственно. В Ленинградской области был введен в эксплуатацию КПО «Кингисепп», а в Липецкой области продолжается строительство предприятия по переработке твердых коммунальных отходов, пишет karelinform.ru.

Как отметил глава РЭО, все регионы из списка топ-20 приложили значительные усилия в создание условий для устойчивого развития системы обращения с ТКО в России.

Рейтинг формируется на основе как статистических данных, так и результатов опросов среди граждан. Такой подход дает возможность не только проанализировать информацию, но и оценить уровень социального настроения и восприятие изменений в сфере обращения с ТКО.

Для получения информации РЭО задействует свои собственные сведения, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, а также информацию от федеральных и региональных органов власти, данные из цифровой системы «РЭО Радар» и анкеты участников «Зеленого рейтинга» с верификацией.

В 2024 году регионы оценивались по ряду показателей: своевременность строительства и наличие необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов; динамика переработки и утилизации ТКО; нехватка мощностей для размещения отходов; соответствие территориальной схемы субъекта Российской Федерации установленным правилам, одобренным постановлением Правительства от 22.09.2018 № 1130; стабильность предоставления услуги по обращению с ТКО; образовательная и просветительская деятельность с населением, проведение экологических акций и мероприятий на уровне региона, сотрудничество с волонтерскими организациями; степень удовлетворенности населения вопросами обращения с ТКО.

Рейтинг будет опубликован по итогам 11 месяцев 2024 года. Победители получат «Зеленую премию».

#Общество
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