Пьяный ребёнок угнал машину в Башкирии

Posted 10 декабря, 20:48
Published 10 декабря, 20:48
Modified 10 декабря, 20:50
Updated 10 декабря, 20:50
Малолетнего шумахера инспекторы поймали за рулём отечественной «десятки». Устраивать гонки с полицией парень не стал и остановился по требованию сотрудников. Подойдя к автомобилю, полицейские потребовали документы — водительских прав у подростка, разумеется, не было. Выяснилось позже и то, что парень сел за руль в пьяном состоянии.
На родителей нарушителя составили протокол, все материалы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Мать с отцом задержанного рассказали, что не давали разрешения кататься сыну — ключи он забрал без спроса, а сам заявил родителям, якобы ушёл на ночёвку с друзьями.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бирске нетрезвый автолюбитель решил проверить, кто быстрее, с экипажем ГАИ.