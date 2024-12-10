Пьяный ребёнок угнал машину в Башкирии

Малолетнего шумахера инспекторы поймали за рулём отечественной «десятки». Устраивать гонки с полицией парень не стал и остановился по требованию сотрудников. Подойдя к автомобилю, полицейские потребовали документы — водительских прав у подростка, разумеется, не было. Выяснилось позже и то, что парень сел за руль в пьяном состоянии.