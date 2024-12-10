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Posted 10 декабря, 20:48

Published 10 декабря, 20:48

Modified 10 декабря, 20:50

Updated 10 декабря, 20:50

Пьяный ребёнок угнал машину в Башкирии

Пьяный ребёнок угнал машину в Башкирии

10 декабря 2024, 20:48
Фото: ГАИ РБ.
В Ишимбае сотрудники ДПС задержали подростка, укравшего родительскую машину, отчитались в региональной Госавтоинспекции.

Малолетнего шумахера инспекторы поймали за рулём отечественной «десятки». Устраивать гонки с полицией парень не стал и остановился по требованию сотрудников. Подойдя к автомобилю, полицейские потребовали документы — водительских прав у подростка, разумеется, не было. Выяснилось позже и то, что парень сел за руль в пьяном состоянии.

На родителей нарушителя составили протокол, все материалы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Мать с отцом задержанного рассказали, что не давали разрешения кататься сыну — ключи он забрал без спроса, а сам заявил родителям, якобы ушёл на ночёвку с друзьями.

Видео: ГАИ РБ.
Пьяный водитель устроил гонку с полицией в Бирске
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бирске нетрезвый автолюбитель решил проверить, кто быстрее, с экипажем ГАИ.

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