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Posted 10 декабря, 20:58

Published 10 декабря, 20:58

Modified 10 декабря, 21:00

Updated 10 декабря, 21:00

Пьяная уфимка разгромила кафе

Пьяная уфимка разгромила кафе

10 декабря 2024, 20:58
Фото: Честно Говоря / Telegram.
Звездой соцсетей стала жительница башкирской столицы благодаря пьяным выходкам в заведении в центре города.

Инцидент, пишут в местных Telegram-каналах, произошёл в кафе по Свердлова, 100. Камера видеонаблюдения запечатлела, как женщина пытается оплатить заказ на кассе, однако что-то идёт не так — раздосадованная уфимка уходит в сторону выхода, после чего резко возвращается и швыряет в продавца терминал.

За этим женщина входит в настоящий раж, бросая в сторону беззащитной сотрудницы всё, что попадётся под руку — стулья, ламинированные листы с меню и другие мелкие предметы. Дебоширка также опрокинула кофейный автомат и столы.

Заканчиваются кадры тем, что в заведение приходит, судя по всему, подросток-сын женщины. Тот искренне пытается разобраться в случившемся, а также просит кассира повременить с вызовом полиции. Не получив ответа на свои вопросы и узнав, что к месту едет группа быстрого реагирования, тот спешит ретироваться с места вместе с матерью.

Местные СМИ сообщили, что дебоширку ищет полиция. Основатель сети рассказал журналистам, что взыщет с женщины сумму ущерба. Всего речь идёт о ₽100 тыс.

Видео: Честно Говоря / Telegram.
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