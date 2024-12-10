Пьяная уфимка разгромила кафе

Posted 10 декабря, 20:58
Published 10 декабря, 20:58
Modified 10 декабря, 21:00
Updated 10 декабря, 21:00
Инцидент, пишут в местных Telegram-каналах, произошёл в кафе по Свердлова, 100. Камера видеонаблюдения запечатлела, как женщина пытается оплатить заказ на кассе, однако что-то идёт не так — раздосадованная уфимка уходит в сторону выхода, после чего резко возвращается и швыряет в продавца терминал.
За этим женщина входит в настоящий раж, бросая в сторону беззащитной сотрудницы всё, что попадётся под руку — стулья, ламинированные листы с меню и другие мелкие предметы. Дебоширка также опрокинула кофейный автомат и столы.
Заканчиваются кадры тем, что в заведение приходит, судя по всему, подросток-сын женщины. Тот искренне пытается разобраться в случившемся, а также просит кассира повременить с вызовом полиции. Не получив ответа на свои вопросы и узнав, что к месту едет группа быстрого реагирования, тот спешит ретироваться с места вместе с матерью.
Местные СМИ сообщили, что дебоширку ищет полиция. Основатель сети рассказал журналистам, что взыщет с женщины сумму ущерба. Всего речь идёт о ₽100 тыс.
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