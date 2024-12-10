Пьяная уфимка разгромила кафе

Заканчиваются кадры тем, что в заведение приходит, судя по всему, подросток-сын женщины. Тот искренне пытается разобраться в случившемся, а также просит кассира повременить с вызовом полиции. Не получив ответа на свои вопросы и узнав, что к месту едет группа быстрого реагирования, тот спешит ретироваться с места вместе с матерью.