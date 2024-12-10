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Posted 10 декабря, 15:17

Published 10 декабря, 15:17

Modified 10 декабря, 16:33

Updated 10 декабря, 16:33

В Башкирии стартовал сбор вопросов для «Прямой линии» с Путиным

Путин ждёт жалобы уфимцев

10 декабря 2024, 15:17
Фото: kremlin.ru.

В Башкирии стартовал сбор вопросов для «Прямой линии» с Путиным

Сюжет
Радий Хабиров
Начался сбор вопросов граждан к «Итогам года» с президентом России Владимиром Путиным, сообщило во вторник, 10 декабря, Правительство Башкортостана.

Напомним, трансляция с главой государства стартует 19 декабря в 12:00. Как пишет Правительство Республики Башкортостан, вопросы для эфира принимаются через интернет-портал moskva-putinu.ru.

Кроме того, обратиться к президенту РФ можно через колл-центр по номеру 8-800-200-40-40. Оставить своё сообщение можно также посредством SMS на номер 04040.

«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция
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Ранее Mkset сообщал о том, что свою «Прямую линию» с ответами на вопросы граждан провёл глава Республики Радий Хабиров. Она состоялась 3 декабря и длилась более четырёх часов. Главное из трансляции с руководителем региональной администрации — в материале Mkset.

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