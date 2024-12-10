Путин ждёт жалобы уфимцев

Posted 10 декабря, 15:17
Published 10 декабря, 15:17
Modified 10 декабря, 16:33
Updated 10 декабря, 16:33
Напомним, трансляция с главой государства стартует 19 декабря в 12:00. Как пишет Правительство Республики Башкортостан, вопросы для эфира принимаются через интернет-портал moskva-putinu.ru.
Кроме того, обратиться к президенту РФ можно через колл-центр по номеру 8-800-200-40-40. Оставить своё сообщение можно также посредством SMS на номер 04040.
Ранее Mkset сообщал о том, что свою «Прямую линию» с ответами на вопросы граждан провёл глава Республики Радий Хабиров. Она состоялась 3 декабря и длилась более четырёх часов. Главное из трансляции с руководителем региональной администрации — в материале Mkset.