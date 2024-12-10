Путин ждёт жалобы уфимцев

Ранее Mkset сообщал о том, что свою «Прямую линию» с ответами на вопросы граждан провёл глава Республики Радий Хабиров. Она состоялась 3 декабря и длилась более четырёх часов. Главное из трансляции с руководителем региональной администрации — в материале Mkset.