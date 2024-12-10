Причиной смертельного ДТП в Башкирии был побег из детдома

Машину любитель ночных «покатушек» украл в соседнем городе. В машине с ним ехали двое друзей 15 и 17 лет. В какой-то момент автомобиль заметил экипаж ДПС, однако в ответ на требование остановиться молодой человек лишь поддал газу. В конце концов, парень не справился с управлением и вылетел в кювет. Его пассажиры попали в больницу, сам же он получил несовместимые с жизнью травмы.