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Posted 10 декабря, 20:42

Published 10 декабря, 20:42

Modified 10 декабря, 20:45

Updated 10 декабря, 20:45

Причиной смертельного ДТП в Башкирии был побег из детдома

Причиной смертельного ДТП в Башкирии был побег из детдома

10 декабря 2024, 20:42
Фото: МЧС.
В ГАИ России сообщили подробности трагической аварии, случившейся в Башкирии.

Напомним, как сообщал Mkset, ранее в Туймазах 13-летний подросток со старшими друзьями угнал автомобиль и погиб в ДТП.

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Машину любитель ночных «покатушек» украл в соседнем городе. В машине с ним ехали двое друзей 15 и 17 лет. В какой-то момент автомобиль заметил экипаж ДПС, однако в ответ на требование остановиться молодой человек лишь поддал газу. В конце концов, парень не справился с управлением и вылетел в кювет. Его пассажиры попали в больницу, сам же он получил несовместимые с жизнью травмы.

Как выяснилось позже, в крови погибшего нашли алкоголь, а сами ребята — воспитанники местного детдома. Оттуда они сбежали среди ночи. Автомобиль они также украли с парковки учреждения.

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