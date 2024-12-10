Президент ТПП РФ Катырин: Четкие законы — это защита предпринимателей от коррупции

Posted 10 декабря, 08:47
Published 10 декабря, 08:47
Modified 10 декабря, 08:49
Updated 10 декабря, 08:49
Портал gorod55.ru сообщает, что исследование показало, что более половины респондентов считают, что взяточничество негативно влияет на развитие их бизнеса. Также подавляющее большинство участников исследования отметило, что за последние пять лет уровень коррупции в России снизился.
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметил, что в каждой стране выстраивается собственная система борьбы с коррупцией, и ТПП России, как объединение предпринимателей, не может остаться в стороне. По его словам, в данном вопросе важно прозрачное законодательство. Чем оно прозрачнее, тем понятнее всем участникам экономической деятельности. Поэтому Торгово-промышленная палата России отслеживает законопроекты и сопровождает их от начала обсуждения до окончания — около ста законопроектов в год. Он добавил, что в палату поступает около двух тысяч нормативных документов на оценку регулирующего воздействия. Первое, с чего начинается анализ документа, — проверка на коррупционность.
Результаты исследования также показали, что наиболее коррумпированными отраслями, связанными с предпринимательством, стали теневой бизнес и получение различных разрешений и справок.
Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова отметила, что в этом году изменился формат исследования. Раньше оно представляло собой свободное голосование, а в 2024 году было добавлено индивидуальное расширенное интервью. Изначально предполагалось, что общение будет длиться около часа, но на практике на интервью уходило 2-3 часа. Она пояснила, что тема, касающаяся того, что должно сделать государство и как нужно выстраивать антикоррупционную политику, оказалась для представителей бизнеса весьма болезненной.
В рамках мероприятия Торгово-промышленной палаты России состоялся антикоррупционный диктант, в котором все желающие, в том числе в режиме онлайн, могли проверить свое знание законов. Среди участников было отмечено большое количество студентов.
Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова отметила, что ТПП РФ делает большую и системную работу. Важным фактором, по её мнению, является привлечение молодежи. Она также попросила, чтобы победителей диктанта пригласили в Счетную палату, где им открыто расскажут о работе данного ведомства.
По итогам антикоррупционного диктанта лучшие участники получили специальное свидетельство от Торгово-промышленной палаты России.