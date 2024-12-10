Президент ТПП РФ Катырин: Четкие законы — это защита предпринимателей от коррупции

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметил, что в каждой стране выстраивается собственная система борьбы с коррупцией, и ТПП России, как объединение предпринимателей, не может остаться в стороне. По его словам, в данном вопросе важно прозрачное законодательство. Чем оно прозрачнее, тем понятнее всем участникам экономической деятельности. Поэтому Торгово-промышленная палата России отслеживает законопроекты и сопровождает их от начала обсуждения до окончания — около ста законопроектов в год. Он добавил, что в палату поступает около двух тысяч нормативных документов на оценку регулирующего воздействия. Первое, с чего начинается анализ документа, — проверка на коррупционность.