Почему посудомоечная машина плохо моет? Разбираем ошибки, которые никто не замечает

Posted 10 декабря, 13:13
Published 10 декабря, 13:13
Modified 10 декабря, 13:15
Updated 10 декабря, 13:15
Многие думают, что пользоваться посудомоечной машиной элементарно. Однако неочищенные тарелки, разводы на стаканах и застывшие пятна жира после цикла мытья чаще всего вызваны неверной загрузкой посуды.
Посудомоечные машины проектируют так, чтобы вода достигала всех зон мойки. Но малейшие отклонения в расстановке посуды могут свести всю эффективность к нулю, — объясняет Роман Четверных, эксперт канала «RomanCheTV»
Главное правило — следить за вертикальностью расположения посуды. Любая тарелка, бокал или кастрюля должны быть установлены так, чтобы поток воды беспрепятственно доходил до каждой поверхности. Это значит, что размещение предметов в корзине должно быть продумано.
Часто пользователи укладывают крупные предметы, например сковороды или глубокие тарелки, горизонтально. Это грубая ошибка. Вода в таком положении не смывает загрязнения эффективно: она скапливается на дне посуды, образуя налет. Чтобы избежать этого, всегда старайтесь ставить посуду под углом, направленным к центру машины.
— Представьте струю воды как кисть художника. Если посуда расположена неправильно, вода просто не сможет «нарисовать» чистоту, — объясняет Четверных.
Многие думают, что чем меньше посуды в машине, тем чище она станет. Это заблуждение. Современные машины рассчитаны на оптимальную загрузку, при которой тарелки стоят плотно друг к другу, но сохраняют небольшие промежутки для прохождения воды.
— Плотная загрузка позволяет воде отражаться от одной поверхности и достигать других, — отмечает эксперт.
Однако это правило не распространяется на бокалы. Хрупкие изделия нужно размещать в верхней корзине, где поток воды мягче.
Кастрюли, сковороды и противни — настоящая головная боль для владельцев посудомоечных машин. Если расположить их неправильно, жир и остатки пищи останутся на поверхности. Лучший способ — поставить такие предметы вертикально, с небольшим наклоном. Если это невозможно, важно убедиться, что струя воды попадает на все загрязненные участки.
Глубокие формы для запекания или панели гриля лучше мыть вручную. Эти предметы часто имеют сложные рельефные поверхности, куда вода проникает с трудом.
Неверный выбор моющего средства также может стать причиной некачественного мытья. Используйте порошки, таблетки или гели, рекомендованные производителем вашей машины. Обратите внимание, что разные типы загрязнений требуют разных температурных режимов. Для удаления жира подойдет интенсивный цикл с нагревом до 70 °C, а для обычной посуды — стандартный режим на 50-60 °C.
Если вы замечаете налет на стекле или белесые пятна, возможно, требуется регулировка жесткости воды. Современные машины оснащены встроенными системами смягчения воды, но их нужно правильно настроить.
Чтобы посудомоечная машина радовала вас чистотой, следуйте этим рекомендациям:
Если после выполнения всех рекомендаций результат остается неудовлетворительным, проверьте техническое состояние машины. Засорение фильтра или износ разбрызгивателей могут быть причиной проблем.
— Регулярное обслуживание — залог долгой службы посудомоечной машины, — добавляет блогер.
Иногда причина плохой работы кроется в неправильной установке техники. Убедитесь, что машина установлена строго горизонтально, а шланги не перегнуты. Эффективность работы посудомоечной машины зависит не только от ее цены или бренда, но и от вашего умения правильно ее использовать.
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