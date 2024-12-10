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Posted 10 декабря, 16:30

Published 10 декабря, 16:30

Modified 10 декабря, 16:32

Updated 10 декабря, 16:32

Самый яркий звездопад смогут увидеть жители Башкирии

Ночь желаний опустится на Башкирию

10 декабря 2024, 16:30
Фото: Alvin Wu.

Самый яркий звездопад смогут увидеть жители Башкирии

Метеорный поток Геминиды достигнет пика в ночь с пятницы на субботу, 13–14 декабря, рассказали в Уфимском планетарии.

По словам сотрудников учреждения, в эту дату поток будет давать до 120 метеоров в час. Однако наблюдение за ними сильно затруднит полная луна. Увидеть поток жители Башкирии смогут примерно с 04:00 до 09:00.

Наблюдения стоит проводить вдали от города, чтобы не мешал свет. Так можно будет заметить гораздо больше метеоров.

Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного
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Ранее Mkset беседовал с учёным Уфимского университета науки и технологий о том, почему на территории Башкортостана стали чаще замечать пеликанов — причём в районов, где ранее их практически не видели.

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