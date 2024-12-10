Ночь желаний опустится на Башкирию

Posted 10 декабря, 16:30
Published 10 декабря, 16:30
Modified 10 декабря, 16:32
Updated 10 декабря, 16:32
По словам сотрудников учреждения, в эту дату поток будет давать до 120 метеоров в час. Однако наблюдение за ними сильно затруднит полная луна. Увидеть поток жители Башкирии смогут примерно с 04:00 до 09:00.
Наблюдения стоит проводить вдали от города, чтобы не мешал свет. Так можно будет заметить гораздо больше метеоров.
Ранее Mkset беседовал с учёным Уфимского университета науки и технологий о том, почему на территории Башкортостана стали чаще замечать пеликанов — причём в районов, где ранее их практически не видели.