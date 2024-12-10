Названы причины гибели рабочего в Уфе

Недобросовестные предприятия часто стараются скрыть несчастные случаи на производстве, обещая пострадавшим компенсации за молчание. Это является попыткой избежать ответственности и репутационных рисков. Однако зачастую «выплаты» может не хватить на лечение и борьбу с последствия травмы. Также неустранение причин несчастного случая может привести к новым трагедиям.