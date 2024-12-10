Названы причины гибели рабочего в Уфе

Posted 10 декабря, 07:03
Published 10 декабря, 07:03
Modified 10 декабря, 07:05
Updated 10 декабря, 07:05
В сентябре этого года 43-летний мужчина устроился разнорабочим в ООО «МонолитДинамика». До обеда ему провели инструктаж и вводную экскурсию по строящейся многоэтажке в уфимском районе «Затон-Восточный».
После обеда мужчина отправился на новое рабочее место на шестом этаже, где ему поручили чистить инструменты от бетона. К шести вечера бригада, заливающая бетон, и мастер с разнорабочими спустились вниз, закончив смену.
Однако через час мужчина, по неизвестным причинам, на стройку вернулся. Подойдя к краю здания, в попытке обойти монолитную стену, рабочий упал с плиты перекрытия шестого этажа в подвал с высоты почти 19 метров.
В Гострудинспекции отметили, что рабочий нарушил инструкцию по охране труда, перемещаясь по неустановленным проходам. Однако ООО «МонолитДинамика» не установила предупреждающие знаки и защитные сетки, которые заказчик, по документам, передал ещё в июле.
Материалы проверки Гострудинспекция передала в следствные органы. Ранее Mkset сообщил, что двое рабочих жесткого убили начальника и его супругу в Башкирии.
За 2023 год в Башкортостане отметили рост смертности от несчастных случаев и производственного травматизма на предприятиях. Согласно данным Гострудинспекции, сообщало РБК, общее число травм на рабочих местах увеличилось на 7% — с 229 до 245 случаев. Увеличение наблюдается по всем категориям несчастных случаев:
Наиболее опасными отраслями стали обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйства, а также строительство.
Недобросовестные предприятия часто стараются скрыть несчастные случаи на производстве, обещая пострадавшим компенсации за молчание. Это является попыткой избежать ответственности и репутационных рисков. Однако зачастую «выплаты» может не хватить на лечение и борьбу с последствия травмы. Также неустранение причин несчастного случая может привести к новым трагедиям.