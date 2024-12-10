mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:03

Published 10 декабря, 07:03

Modified 10 декабря, 07:05

Updated 10 декабря, 07:05

Названы причины гибели рабочего в Уфе

Названы причины гибели рабочего в Уфе

10 декабря 2024, 07:03
Фото: Гострудинспеция Башкортостана.
В сентябре этого года 43-летний работник погиб на территории стройки высотки в Уфе. Трагедия оказалась несчастным случаем, сообщила региональная Гострудинспекция во вторник, 10 декабря.

В сентябре этого года 43-летний мужчина устроился разнорабочим в ООО «МонолитДинамика». До обеда ему провели инструктаж и вводную экскурсию по строящейся многоэтажке в уфимском районе «Затон-Восточный».

После обеда мужчина отправился на новое рабочее место на шестом этаже, где ему поручили чистить инструменты от бетона. К шести вечера бригада, заливающая бетон, и мастер с разнорабочими спустились вниз, закончив смену.

Однако через час мужчина, по неизвестным причинам, на стройку вернулся. Подойдя к краю здания, в попытке обойти монолитную стену, рабочий упал с плиты перекрытия шестого этажа в подвал с высоты почти 19 метров.

В Гострудинспекции отметили, что рабочий нарушил инструкцию по охране труда, перемещаясь по неустановленным проходам. Однако ООО «МонолитДинамика» не установила предупреждающие знаки и защитные сетки, которые заказчик, по документам, передал ещё в июле.

Материалы проверки Гострудинспекция передала в следствные органы. Ранее Mkset сообщил, что двое рабочих жесткого убили начальника и его супругу в Башкирии.

За 2023 год в Башкортостане отметили рост смертности от несчастных случаев и производственного травматизма на предприятиях. Согласно данным Гострудинспекции, сообщало РБК, общее число травм на рабочих местах увеличилось на 7% — с 229 до 245 случаев. Увеличение наблюдается по всем категориям несчастных случаев:

  • Смертельные случаи: 118 в 2023 году по сравнению с 114 в 2022-м;
  • Тяжелые травмы: 111 случаев (102 в 2022 году);
  • Групповые несчастные случаи: 16 (против 13 в прошлом году).

Наиболее опасными отраслями стали обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйства, а также строительство.

Недобросовестные предприятия часто стараются скрыть несчастные случаи на производстве, обещая пострадавшим компенсации за молчание. Это является попыткой избежать ответственности и репутационных рисков. Однако зачастую «выплаты» может не хватить на лечение и борьбу с последствия травмы. Также неустранение причин несчастного случая может привести к новым трагедиям.

Трассу М-12 в Башкирии строили за еду
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкина заинтересовало избиение уфимского инвалида мигрантомТарологи меняют рынок труда в РоссииСкорую помощь автоматизировали в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Несчастный случай#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Несчастный случай на производстве#Смерть рабочего#Салават#Нефтекамск#Смерть#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика