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Posted 10 декабря, 20:51

Published 10 декабря, 20:51

Modified 10 декабря, 20:53

Updated 10 декабря, 20:53

На борьбу со снегом бросили более 700 уфимцев

На борьбу со снегом бросили более 700 уфимцев

10 декабря 2024, 20:51
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.
Чиновники башкирской столицы отчитались о том, как в городе ведётся борьба с последствиями снегопадов.

По данным властей, всего с начала сезона дорожники обработали проезжие части 300 т противогололёдных материалов. Особое внимание при этом уделялось спускам, мостам и другим потенциально опасным участкам, где последствия потери управления водителями могут быть особо плачевными.

В уборке снега задействованы 684 сотрудника администрации и дворника, а также 313 единиц техники.

Четверть уфимцев отказалась от Нового года
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Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, как они готовятся к Новому году на рабочих местах.

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