На борьбу со снегом бросили более 700 уфимцев

Posted 10 декабря, 20:51
Published 10 декабря, 20:51
Modified 10 декабря, 20:53
Updated 10 декабря, 20:53
По данным властей, всего с начала сезона дорожники обработали проезжие части 300 т противогололёдных материалов. Особое внимание при этом уделялось спускам, мостам и другим потенциально опасным участкам, где последствия потери управления водителями могут быть особо плачевными.
В уборке снега задействованы 684 сотрудника администрации и дворника, а также 313 единиц техники.
Ранее Mkset публиковал результаты опроса среди уфимцев о том, как они готовятся к Новому году на рабочих местах.