«Китаец» влетел под фуру на встречке

Posted 10 декабря, 07:19
Published 10 декабря, 07:19
Modified 10 декабря, 16:51
Updated 10 декабря, 16:51
Как стало известно, 9 декабря, около 23:00, на 15 километре автодороги Бураево — Старобалтачево случилась смертельная авария. По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Джили Атлас» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком марки «Жак» он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Согласно кадрам с места аварии от Госавтоинспекции, удар пришелся со стороны водителя легковушки. Автомобиль теперь сильно поврежден. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы установить обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, в Туймазинском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь водителя легкового автомобиля.