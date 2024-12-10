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Posted 10 декабря, 07:19

Published 10 декабря, 07:19

Modified 10 декабря, 16:51

Updated 10 декабря, 16:51

Молодой водитель погиб в лобовом столкновении в Башкирии

«Китаец» влетел под фуру на встречке

10 декабря 2024, 07:19
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Молодой водитель погиб в лобовом столкновении в Башкирии

В Бураевском районе водитель китайского автомобиля столкнулся с грузовой машиной, сообщает во вторник, 10 декабря, Госавтоинспекция РБ.

Как стало известно, 9 декабря, около 23:00, на 15 километре автодороги Бураево — Старобалтачево случилась смертельная авария. По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Джили Атлас» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком марки «Жак» он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Согласно кадрам с места аварии от Госавтоинспекции, удар пришелся со стороны водителя легковушки. Автомобиль теперь сильно поврежден. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Туймазинском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь водителя легкового автомобиля.

Иномарка превратилась в фарш из металла после выезда на встречку
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