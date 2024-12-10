«Китаец» влетел под фуру на встречке

Как стало известно, 9 декабря, около 23:00, на 15 километре автодороги Бураево — Старобалтачево случилась смертельная авария. По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Джили Атлас» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком марки «Жак» он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.