Мэрия Уфы не будет чистить дворы после снегопадов

Posted 10 декабря, 15:14
Published 10 декабря, 15:14
Modified 10 декабря, 16:31
Updated 10 декабря, 16:31
Башкортостан активно готовится к предстоящему зимнему апокалипсису: синоптики предупредили, что уже с 10 декабря в регион придут снежные метели, заморозки и гололед.
Мэрия Уфы отчиталась, что активно готовится к снежным сюрпризам: за последние сутки на дороги высыпали более 300 тонн противогололедных реагентов. Всего в масштабной подготовке задействовали около 270 работников и 208 единиц коммунальной техники.
Основное внимание в мэрии уделяют чистке и обработке мостов, путепроводов, спускам и подъемам. Однако некоторые жалобы уфимцев в администрации не признают:
— Но чаще уфимцы замечают не состояние дорог и парковых территорий, а снежную кашу или наледь под ногами при выходе из своего подъезда, заснеженные парковочные места, контейнерные и детские площадки, — отмечают в администрации города.
Дело в том, что расчисткой придомовых территорий занимается не мэрия, а управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК.
— Особое внимание они должны уделять обеспечению проезда транспорта по внутриквартальным и внутридворовым проездам, особенно служб экстренного реагирования. Во избежание травматизма жителей необходимо оперативно расчищать пешеходные дорожки и тротуары от снега и наледи, обрабатывать их противогололедными материалами, — напомнили в мэрии.
Красные линии домов тоже не забота администрации. Хозяева и арендаторы помещений должны самостоятельно обеспечивать порядок закрепленных за ними участков.
А вот контроль коммунальщиков и предпринимателей мэрия уже берет на себя и напоминает об административной ответственности и штрафах за нарушение правил благоустройства.
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