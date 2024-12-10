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Posted 10 декабря, 14:48

Published 10 декабря, 14:48

Modified 10 декабря, 14:48

Updated 10 декабря, 14:48

Медики продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний по ОМС 2025 году

Медики продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний по ОМС 2025 году

10 декабря 2024, 14:48
Фото: 1MI.
В 2025 году российские медики продолжат получать дополнительные выплаты за обнаружение онкологических заболеваний. Пресс-служба Правительства РФ сообщила о подписании распоряжения о выделении средств для этих целей.

Как указывает ТАСС, такие доплаты предусмотрены работникам здравоохранения за их вклад в раннюю диагностику болезней. В частности, выплату может получить тот специалист, который направляет пациента на консультацию к узкому специалисту или на диагностику во время диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

За каждый диагноз, который подтверждается в результате такого направления, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделяет медицинской организации дополнительные средства, а сама организация затем перечисляет часть этих средств медработнику.

Согласно документу, для этих целей правительство выделило свыше 121 миллиона рублей для территориальных фондов ОМС.

Ранее председатель ФОМС Илья Баланин во время обсуждения бюджета на 2025 год в Совете Федерации заявил, что в следующем году на медицинскую помощь для пациентов с онкологическими заболеваниями будет предусмотрено около 390 миллиардов рублей. Таким образом, увеличение финансирования онкологической помощи по сравнению с предыдущим годом составит 12%, или 40 миллиардов рублей.

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