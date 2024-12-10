Медики продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний по ОМС 2025 году

Как указывает ТАСС, такие доплаты предусмотрены работникам здравоохранения за их вклад в раннюю диагностику болезней. В частности, выплату может получить тот специалист, который направляет пациента на консультацию к узкому специалисту или на диагностику во время диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.