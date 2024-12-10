Коттеджный посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей» стал «Лучшим коттеджным посёлком»

Posted 10 декабря, 13:04
Published 10 декабря, 13:04
Modified 10 декабря, 13:17
Updated 10 декабря, 13:17
На заседании экспертного совета члены жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты строительной отрасли России, представители профильных органов государственной власти и эксперты в градостроительной деятельности, оценили конкурсные заявки по специально разработанным критериям, а также заслушали презентации по объектам.
— Участие в конкурсе позволяет компаниям продемонстрировать свои достижения, получить экспертную оценку проектов и определить направления для дальнейшего развития. Такие мероприятия дают возможность девелоперам всесторонне оценить свои компетенции и выявить точки роста. Такой формат мотивирует застройщиков внедрять инновационные решения и постоянно повышать качество своих проектов, — поделился Кирилл Холопик, генеральный директор портала ЕРЗ.
Жюри особо отметили единую архитектуру и благоустройство посёлка «Созвездие Цефей». Напомним, что «Созвездие Цефей» — это первый коттеджный посёлок в России, который строится по карте настоящего созвездия и является концептуальным посёлком бизнес-класса. Он возводится в благоустроенном пригороде в 25 минутах от города. Здесь в окружении живописной природы есть всё, что нужно для повседневного комфорта: магазины и кафе, SPA и спортивные центры, косметологии, пункты выдачи интернет заказов и многое другое. Есть детские сады и буквально в нескольких метрах от въезда на территорию «Созвездия Цефей» строится новая современная школа, что высоко оценят семьи с детьми.
— Мы рады, что коттеджный посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей» стал победителем премии «Лидеры жилищного строительства РБ». Разрабатывая его, мы сделали большой акцент на комфорт проживания и видим, как растет его популярность. Уфимцам очень важна социальная инфраструктура и, конечно, их привлекает наличие школы и детского сада рядом с главным КПП поселка. Кроме того, на данный момент там уже возведено 3 улицы и активно строится 4, а это значит, что оценить проекты и архитектуру можно вживую, что тоже положительно сказывается на популярности посёлка, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
По проекту будет построено 378 комфортабельных коттеджа и таунхауса. Фасады домов облицованы по технологии «Баварская кладка» в серо-коричневой гамме, что не только создаёт атмосферу комфорта, но и подчеркивает респектабельность и высокий статус владельцев. Все дома на этапе ввода в эксплуатацию подключаются к коммуникациям: автономное водоснабжение и водоотведение, магистральный газ и централизованное электричество, чтобы вы могли не отказываться от привычек городского жителя, а за порядком на территории будет следить собственная управляющая компания. Кроме того, концепция посёлка предусматривает и уютные прогулочные зоны, и конечно же парки для отдыха и спорта.
— Для приятного и активного времяпрепровождения жильцов посёлка, мы запроектировали более 10 000 кв. метров благоустроенных парков. На их территории расположатся пять тематических зон, с разделением по возрасту и видам активности, а также многофункциональный SPORTHUB, где все желающие смогут заниматься спортом на открытом воздухе. Кроме того, для семейных прогулок мы запроектировали авторский пешеходный бульвар, который обязательно станет местом притяжения для жильцов и их гостей, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для клиентов ГК «Жилой Квартал» действуют гибкие условия оплаты от застройщика. Если же вам для покупки дома необходимо продать свою старую квартиру вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин, и жить в своей квартире до момента сдачи вашего дома. Также вы можете оформить ипотеку, подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
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