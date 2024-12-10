Коттеджный посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей» стал «Лучшим коттеджным посёлком»

По проекту будет построено 378 комфортабельных коттеджа и таунхауса. Фасады домов облицованы по технологии «Баварская кладка» в серо-коричневой гамме, что не только создаёт атмосферу комфорта, но и подчеркивает респектабельность и высокий статус владельцев. Все дома на этапе ввода в эксплуатацию подключаются к коммуникациям: автономное водоснабжение и водоотведение, магистральный газ и централизованное электричество, чтобы вы могли не отказываться от привычек городского жителя, а за порядком на территории будет следить собственная управляющая компания. Кроме того, концепция посёлка предусматривает и уютные прогулочные зоны, и конечно же парки для отдыха и спорта.