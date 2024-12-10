Хабиров разрушил интригу

С 2018 года он был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Затем, в декабре 2020 года, Назаров стал премьер-министром правительства Башкортостана, где сосредоточился на социально-экономическом развитии региона, привлечении инвестиций и улучшении бизнес-климата.