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Posted 10 декабря, 13:58

Published 10 декабря, 13:58

Modified 10 декабря, 16:34

Updated 10 декабря, 16:34

Башкирия определилась с министрами

Хабиров разрушил интригу

10 декабря 2024, 13:58
Фото: 1MI.

Башкирия определилась с министрами

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил сформировать состав правительства до 19 декабря 2024 года, заявил он на заседании Госсобрания-Курултая во вторник, 10 декабря.

Депутаты рассмотрят кандидатуры Рустама Муратова Рустама и Урала Кильсенбаева на должность заместителей премьер-министра. На должности заместителей главы кабмина — кандидатуры Азамата Абдрахманова, Рустама Газизова, Ирека Сагитова, Натальи Полянской, Александра Шельдяева и Ильшата Фазрахманова.

Также Хабиров направил письмо-согласование председателю Госсобрания Константину Толкачеву о назначении Андрея Назарова премьер-министром Правительства Башкортостана. Напомним, Назаров сменил Хабирова на этой должности ещё в сентябре 2020 года.

Как отметил Хабиров, правительство под руководством Назарова со своей работой справляется. К 19 декабря состав госоргана должен быть сформирован. В этот же день глава Республики обещал назначить министров.

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Андрей Назаров — российский государственный деятель, родился 9 февраля 1973 года в Уфе, Республика Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет, где получил степень по юридическим наукам.

Назаров начал свою карьеру в 90-х годах, работая в бизнесе и занимаясь предпринимательской деятельностью. В 2000-х он стал активно участвовать в политике, занимая различные должности в органах власти Башкортостана.

С 2018 года он был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Затем, в декабре 2020 года, Назаров стал премьер-министром правительства Башкортостана, где сосредоточился на социально-экономическом развитии региона, привлечении инвестиций и улучшении бизнес-климата.

Под руководством Назарова в Башкирии успешно реализовываются программы по привлечению инвестиций в регион. Во период его работы на посту премьер-министра, Республика значительно увеличила объемы инвестиций в различные сферы, включая промышленность, сельское хозяйство и социальную инфраструктуру.

Также Назаров активно поддерживает цифровизацию и модернизацию региональной экономики, что способствует улучшению бизнес-климата и повышению эффективности муниципальных управлений.

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