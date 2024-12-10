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Posted 10 декабря, 04:52

Published 10 декабря, 04:52

Modified 10 декабря, 04:54

Updated 10 декабря, 04:54

Два десятка чиновников уволили после проверки Башкирии

Два десятка чиновников уволили после проверки Башкирии

10 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.
Прокуратура Башкортостана во вторник, 10 декабря, подвела итоги работы по противодействию коррупции за 2024 год.

В 2024 году надзорные органы провели масштабную проверку, в ходе которой выявили более 5 тысяч нарушений закона. Прокуроры внесли свыше 1,2 тысячи представлений для устранения этих нарушений. В результате, более 1,6 тысячи должностных лиц были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Одним из наиболее ярких примеров стало увольнение 19 должностных лиц, чьи действия были признаны недостойными доверия. Среди них — глава администрации Буздякского сельсовета, который предоставил заведомо ложные сведения о выполнении обязательных работ осужденным. На самом деле, данный гражданин занимался уборкой территории личного подсобного хозяйства чиновника.

Не обошлось и без конфликтов интересов: более 300 фактов использования служебного положения в корыстных целях также стали предметом внимания прокуроров. Например, в Аургазинском районе был уволен глава сельсовета, который трудоустроил своего сына на должность, не исполнявшего никаких служебных обязанностей.

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Как ранее сообщал Mkset, в Аургазинском районе Башкирии произошла неприятная ситуация с водой возникла из-за порыва на магистральном трубопроводе. В ответ на инцидент прокуратура района начала надзорные мероприятия.

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