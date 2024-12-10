Два десятка чиновников уволили после проверки Башкирии

В 2024 году надзорные органы провели масштабную проверку, в ходе которой выявили более 5 тысяч нарушений закона. Прокуроры внесли свыше 1,2 тысячи представлений для устранения этих нарушений. В результате, более 1,6 тысячи должностных лиц были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.