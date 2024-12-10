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Posted 10 декабря, 17:55

Published 10 декабря, 17:55

Modified 10 декабря, 18:00

Updated 10 декабря, 18:00

Школьный автобус перевернулся в Башкирии

Школьный автобус перевернулся в Башкирии

10 декабря 2024, 17:55
Фото: МЧС.
В Гафурийском районе Башкирии съехал в кювет многоместный «Пежо Боксер» — сообщили в МЧС по Республике Башкортостан поздним вечером вторника, 10 декабря.

Трагический инцидент случился вблизи посёлка Русский Саскуль. На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус получил многочисленные повреждения. Сильнее всего помяло кузов вокруг места водителя.

На самом транспортном средстве установлен знак «Перевозка детей». Между тем пассажирами автобуса в злосчастный вечер были сотрудники местного предприятия — двое человек. Один из них — 56-летний мужчина — в результате аварии погиб.

Водитель ВАЗ погиб под фурой в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой в ДТП с большегрузом, перегородившим дорогу, погиб водитель отечественной легковушки.

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