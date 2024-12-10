Школьный автобус перевернулся в Башкирии

Posted 10 декабря, 17:55
Published 10 декабря, 17:55
Modified 10 декабря, 18:00
Updated 10 декабря, 18:00
Трагический инцидент случился вблизи посёлка Русский Саскуль. На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус получил многочисленные повреждения. Сильнее всего помяло кузов вокруг места водителя.
На самом транспортном средстве установлен знак «Перевозка детей». Между тем пассажирами автобуса в злосчастный вечер были сотрудники местного предприятия — двое человек. Один из них — 56-летний мужчина — в результате аварии погиб.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой в ДТП с большегрузом, перегородившим дорогу, погиб водитель отечественной легковушки.