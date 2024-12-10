Четыре новогодних подарка ручной работы, которые ваши близкие оценят

Posted 10 декабря, 10:06
Published 10 декабря, 10:06
Modified 10 декабря, 10:08
Updated 10 декабря, 10:08
В эпоху, когда все можно купить, подарки ручной работы приобретают особую ценность. Они не только показывают ваше внимание и старание, но и позволяют выделиться на фоне безликих массовых презентов. Однако многие боятся даже начать, считая, что для этого нужны годы мастерства. Мы разберем шесть идей, доступных каждому, чтобы вы смогли удивить близких и подарить частичку своей души.
Праздничный стол — это центр внимания в новогоднюю ночь. Вышитые салфетки станут украшением, которое подчеркнет ваш вкус. Лондонская мастерица Лора Аведиан рекомендует простую технику: с помощью ниток и льняной ткани создайте узор в виде стеблей ячменя.
Совет: Не переживайте, если вышивка не будет идеальной. Легкая «ручная» небрежность придает шарм.
Как насчет того, чтобы подарить частичку природы? Прессованные цветы и листья в рамках — это простой, но изысканный подарок. Иллюстратор Фи Грининг нашла четырехлистные клеверы и превратила их в декоративные картины.
Пример:
Дизайнер Зара Хаддлстон вдохновляется яркими бумагами, создавая из них уникальные коллажи. Эти работы легко превратить в кухонные полотенца или открытки.
Полотенца с уникальным дизайном подойдут не только для кухни, но и как декоративный элемент.
Из папиросной бумаги можно создать праздничные помпоны, которые украсят дом или елку. Каролина Мерска называет эти украшения «ежиками» за их пышную форму.
Вам понадобится:
Инструкция:
Помпоны можно сделать вместе с детьми — это станет веселым занятием для всей семьи.
Источник: House and Garden
Ранее эксперты рассказали, как украсить дом к Новому году и Рождеству, если нет места для елки.