Четыре новогодних подарка ручной работы, которые ваши близкие оценят

В эпоху, когда все можно купить, подарки ручной работы приобретают особую ценность. Они не только показывают ваше внимание и старание, но и позволяют выделиться на фоне безликих массовых презентов. Однако многие боятся даже начать, считая, что для этого нужны годы мастерства. Мы разберем шесть идей, доступных каждому, чтобы вы смогли удивить близких и подарить частичку своей души.