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Posted 10 декабря, 10:06

Published 10 декабря, 10:06

Modified 10 декабря, 10:08

Updated 10 декабря, 10:08

Четыре новогодних подарков ручной работы, которые ваши близкие оценят

Четыре новогодних подарка ручной работы, которые ваши близкие оценят

10 декабря 2024, 10:06
Фото: House and Garden. Четыре новогодних подарков ручной работы, которые ваши близкие оценят
Новогодние подарки могут стать не просто приятным сюрпризом, но и настоящими сокровищами. Узнайте, как своими руками создать вещи, которые будут любимы годами, не потратив на это состояние.

В эпоху, когда все можно купить, подарки ручной работы приобретают особую ценность. Они не только показывают ваше внимание и старание, но и позволяют выделиться на фоне безликих массовых презентов. Однако многие боятся даже начать, считая, что для этого нужны годы мастерства. Мы разберем шесть идей, доступных каждому, чтобы вы смогли удивить близких и подарить частичку своей души.

1. Вышитые салфетки: стильный стол своими руками

Праздничный стол — это центр внимания в новогоднюю ночь. Вышитые салфетки станут украшением, которое подчеркнет ваш вкус. Лондонская мастерица Лора Аведиан рекомендует простую технику: с помощью ниток и льняной ткани создайте узор в виде стеблей ячменя.

Как сделать:

  1. Выберите льняные салфетки. Они продаются готовыми или их можно сшить самостоятельно (53×37 см).
  2. Создайте эскиз узора, например, ветки ячменя. Если рисовать сложно, найдите готовые шаблоны в интернете.
  3. Закрепите ткань в пяльцах и прошейте выбранный узор нитками мулине.

Совет: Не переживайте, если вышивка не будет идеальной. Легкая «ручная» небрежность придает шарм.

Вышитые салфетки: стильный стол своими рукамиВышитые салфетки: стильный стол своими руками
Вышитые салфетки: стильный стол своими руками. Фото: House and Garden

2. Картина из прессованных растений

Как насчет того, чтобы подарить частичку природы? Прессованные цветы и листья в рамках — это простой, но изысканный подарок. Иллюстратор Фи Грининг нашла четырехлистные клеверы и превратила их в декоративные картины.

Пример:

  1. Найдите листья или цветы, которые сохранят форму после сушки. Кленовые листья или эвкалипт — отличные варианты.
  2. Поместите растения между страницами тяжелой книги на 2–3 недели.
  3. Закрепите высушенные элементы в рамке под стекло.
Картина из прессованных растенийКартина из прессованных растений
Картина из прессованных растений. Фото: House and Garden

3. Кухонные полотенца в технике коллаж

Дизайнер Зара Хаддлстон вдохновляется яркими бумагами, создавая из них уникальные коллажи. Эти работы легко превратить в кухонные полотенца или открытки.

Как сделать:

  1. Раскрасьте листы акриловыми красками в абстрактных тонах.
  2. Вырежьте из них узоры и приклейте их на ткань, используя специальный текстильный клей.
  3. Для фиксации прогладьте полотенце утюгом.

Полотенца с уникальным дизайном подойдут не только для кухни, но и как декоративный элемент.

Кухонные полотенца в технике коллажКухонные полотенца в технике коллаж
Кухонные полотенца в технике коллаж. Фото: House and Garden

4. Помпоны «ежики»

Из папиросной бумаги можно создать праздничные помпоны, которые украсят дом или елку. Каролина Мерска называет эти украшения «ежиками» за их пышную форму.

Вам понадобится:

  • Папиросная бумага;
  • Клей;
  • Нить.

Инструкция:

  1. Вырежьте из папиросной бумаги круги диаметром 10 см.
  2. Сложите их в стопку и обрежьте края, чтобы создать эффект «лучей».
  3. Закрепите круги в центре и распушите их, чтобы получить объем.

Помпоны можно сделать вместе с детьми — это станет веселым занятием для всей семьи.

Источник: House and Garden

Помпоны «ежики»Помпоны «ежики»
Помпоны «ежики». Фото: House and Garden
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