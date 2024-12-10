Более двухсот школьников заявили о травле в Башкирии

И.о. министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин отметил, что данный ресурс также служит удобным инструментом для родителей, позволяя записывать детей в первый класс или переводить их в другую школу. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.