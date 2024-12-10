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Posted 10 декабря, 05:21

Published 10 декабря, 05:21

Modified 10 декабря, 05:46

Updated 10 декабря, 05:46

Более двухсот школьников заявили о травле в Башкирии

Более двухсот школьников заявили о травле в Башкирии

10 декабря 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney.
В регионе большое количество учащихся обратились за помощью из-за травли с помощью новой системы, сообщает во вторник, 10 декабря, Министерство цифрового развития государственного управления РБ.

Согласно официальной информации, в 2024 году зарегистрировано и успешно решено 225 обращений от учеников, которые стали жертвами буллинга. Как стало известно, это стало доступно из-за инновационной системы «АнтиТравля», запущенной по поручению Главы Республики Радия Хабирова. Этот проект отвечает требованиям нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Виджет «АнтиТравля» размещен на сайте «Комплектования школ», который стал помощником для учеников и их родителей. Теперь любой школьник, столкнувшийся с травлей в своем учебном заведении, может анонимно направить обращение через интерфейс.

И.о. министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин отметил, что данный ресурс также служит удобным инструментом для родителей, позволяя записывать детей в первый класс или переводить их в другую школу. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Уфимская школьница получила по губам от учительницы за смех
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе прокуратура заинтересовалась уфимской учительницей, бросившей в лицо восьмиклассницы учебник.

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