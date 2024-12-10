Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа, начав с Китая

Несмотря на рост трансграничной торговли (почти 62% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 189 млрд рублей), она пока остаётся незначительной по сравнению с внутренним рынком (почти 6 трлн рублей), и вряд ли существенно изменит это соотношение в будущем. Этот шаг Авито следует за аналогичными инициативами других игроков рынка, таких как Boxberry, СДЭК и Inventive Retail Group, которые также запустили сервисы доставки товаров из-за рубежа.