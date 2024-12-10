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Posted 10 декабря, 05:00

Published 10 декабря, 05:00

Modified 10 декабря, 05:02

Updated 10 декабря, 05:02

Ансамбль народного танца «Ляйсян» выступил в Государственном Кремлевском дворце

Ансамбль народного танца «Ляйсян» выступил в Государственном Кремлевском дворце

10 декабря 2024, 05:00
Фото: УГОК.
6 декабря Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Ляйсян» вместе с пятью творческими коллективами из Уфы, Нефтекамска и Белебея представлял Башкортостан на Гала-концерте VII Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» в Государственном Кремлевском дворце.

Учалинцы, объединившись с ансамблем народного танца «Шатлык» (г. Уфа), исполнили классику башкирского хореографического искусства — танец «Укротители» (постановка Файзи Гаскарова).

— Зрительный зал был полон, выступление артистов «Ляйсян» он принял очень тепло — национальный колорит всегда находит отклик. И главное, что мы чувствовали и чем гордимся, что исполняем наше общее предназначение — воспитать сильное, любящее Родину и ее многонациональные традиции, поколение, — рассказала директор АНТ Ляйсян, начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.

Фото: УГОК

В концерте выступили 22 творческих коллектива — победители региональных этапов — всего более 900 артистов.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Ляйсян» был образован в 1964 году, действует при полном финансовом обеспечении АО «Учалинский ГОК». В коллективе танцуют 24 артиста балета. Основная часть мужского состава является работниками Учалинского ГОКа.

Фото: https://myrussia-fest.ru/
#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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