Ансамбль народного танца «Ляйсян» выступил в Государственном Кремлевском дворце

Posted 10 декабря, 05:00
Published 10 декабря, 05:00
Modified 10 декабря, 05:02
Updated 10 декабря, 05:02
Учалинцы, объединившись с ансамблем народного танца «Шатлык» (г. Уфа), исполнили классику башкирского хореографического искусства — танец «Укротители» (постановка Файзи Гаскарова).
— Зрительный зал был полон, выступление артистов «Ляйсян» он принял очень тепло — национальный колорит всегда находит отклик. И главное, что мы чувствовали и чем гордимся, что исполняем наше общее предназначение — воспитать сильное, любящее Родину и ее многонациональные традиции, поколение, — рассказала директор АНТ Ляйсян, начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.
В концерте выступили 22 творческих коллектива — победители региональных этапов — всего более 900 артистов.
Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Ляйсян» был образован в 1964 году, действует при полном финансовом обеспечении АО «Учалинский ГОК». В коллективе танцуют 24 артиста балета. Основная часть мужского состава является работниками Учалинского ГОКа.