Ансамбль народного танца «Ляйсян» выступил в Государственном Кремлевском дворце

— Зрительный зал был полон, выступление артистов «Ляйсян» он принял очень тепло — национальный колорит всегда находит отклик. И главное, что мы чувствовали и чем гордимся, что исполняем наше общее предназначение — воспитать сильное, любящее Родину и ее многонациональные традиции, поколение, — рассказала директор АНТ Ляйсян, начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.