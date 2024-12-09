Ядовитый праздник: какие рождественские украшения угрожают жизни ваших животных

Рождество и Новый год — это время, наполненное теплом и уютом, яркими огоньками и ароматом ели. Однако не все праздничные украшения безопасны для наших четвероногих друзей. Незаметные для нас угрозы могут скрываться в рождественских деревьях, украшениях и даже сладостях. Как избежать опасностей?

Елка — символ Нового года, но и источник проблем Рождественская елка, будь она настоящей или искусственной, занимает центральное место в праздничном убранстве. Но именно она нередко становится источником неприятностей для животных. Натуральные елки сбрасывают иголки, которые легко ранят лапы питомцев или могут вызвать раздражение желудка, если их проглотить. Более того, в воде, которая используется для увлажнения дерева, часто содержатся удобрения или химические вещества, вредные для кошек и собак. — Животные могут случайно выпить эту воду, что приведет к расстройству пищеварения или отравлению. Лучше ограничить доступ питомцев к елке, используя специальные барьеры или выбирая безопасные альтернативы, такие как искусственные деревья, — советует доктор Ребекка Макмиллиан, ветеринара из Великобритании. Украшения: красота, привлекающая животных Яркие игрушки, мишура, гирлянды и банты неизменно привлекают внимание питомцев. Кошки обожают играть с мишурой, а собаки нередко интересуются низко висящими украшениями. Однако эти элементы декора могут стать причиной серьезных проблем. Проглоченная мишура может спровоцировать кишечную непроходимость, что требует хирургического вмешательства. — Вместо мишуры лучше использовать тканевые гирлянды или деревянные украшения, которые безопасны для животных, — рассказала ветеринар. Стеклянные игрушки также представляют угрозу: разбившись, они образуют острые осколки, которые легко могут ранить лапы или рот питомца. Если такие украшения остаются в вашем доме, крепите их высоко на елке, подальше от любопытных животных. Украшения: красота, привлекающая животных . Фото: Daily Mail Искусственный снег и свечи: больше вреда, чем пользы Искусственный снег, используемый для декорирования окон или веток елки, опасен при попадании в желудок. Многие химические составы, используемые для его создания, токсичны. Даже небольшое количество снега может вызвать у питомца сильное отравление. Свечи, хотя и создают атмосферу уюта, представляют риск ожогов или пожара, если их случайно уронит активный питомец. Чтобы избежать неприятностей, выбирайте безопасные светодиодные аналоги. Лакомства, которые под запретом Шоколад, одно из самых популярных праздничных угощений, категорически запрещен для животных. Он содержит теобромин, токсичный для собак и кошек. Даже небольшое количество шоколада может привести к рвоте, диарее, учащенному сердцебиению, а в тяжелых случаях — к судорогам и смерти. Календари с шоколадными конфетами, популярные в Европе, также представляют опасность. — Храните их в местах, недоступных для питомцев. Даже если вам кажется, что животное не доберется до них, лучше перестраховаться, — предупреждает доктор Макмиллиан. Лакомства, которые под запретом . Фото: Daily Mail Ядовитые растения Многие традиционные рождественские растения, такие как пуансеттия, омела и падуб, несут скрытую угрозу для животных. Пуансеттия, например, может вызывать рвоту и раздражение слизистых при контакте или проглатывании. Ягоды падуба и омелы токсичны и могут стать причиной сильного отравления. Для украшения дома лучше использовать искусственные аналоги или безопасные растения, например, розмарин в горшочке, который к тому же добавит аромата. Советы по безопасности Чтобы праздники прошли без неприятных инцидентов, придерживайтесь простых правил: Закрепляйте елку так, чтобы она не могла упасть. Используйте тяжелые подставки и фиксируйте дерево к стене. Выбирайте небьющиеся украшения и размещайте их вне зоны досягаемости животных. Следите за тем, чтобы питомцы не имели доступа к воде для елки. Храните шоколадные изделия и другие опасные продукты в недоступных местах. Не оставляйте свечи или гирлянды включенными без присмотра. — Предотвращение проблемы всегда лучше, чем ее решение. Если вы заметили, что питомец проглотил что-то опасное или ведет себя странно, незамедлительно обратитесь к ветеринару, — подчеркивает эксперт. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать по-настоящему уютную, безопасную атмосферу, где праздничное настроение не будет омрачено визитом к ветеринару. Пусть ваш дом станет местом, где всем — и людям, и животным — будет тепло, радостно и спокойно. Ранее эксперты рассказали, что чувствуют ваши собаки под бой курантов. Сюрприз с хвостиком: что делать, если вам подарили собаку? Узнать подробнее Читайте также: Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак? От хвоста до лап: как собаки проходят собачьи выставки У собак тоже бывают психические расстройства: когда пора бить тревогу