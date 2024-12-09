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Posted 9 декабря, 17:24

Published 9 декабря, 17:24

Modified 9 декабря, 18:53

Updated 9 декабря, 18:53

Опасную горку закрыли в Уфе

В Уфе запретили кататься на горках

9 декабря 2024, 17:24
Фото: Лейсан М. / Vk.

Опасную горку закрыли в Уфе

Сюжет
Дети
Травмоопасный аттракцион нашли в башкирской столице — кадрами с места, где установлено небезопасное развлечение, уфимка поделилась в соцсетях.

Конструкция расположена на площади перед Дворцом спорта. Как заметила горожанка, в месте соединения с землёй горка имеет высоту более 10 см. Кроме того, при скатывании дети постоянно рискуют удариться о столб и бетонные конструкции.

Чиновники районной администрации указали на то, что сам городок ещё не открыт и в таком виде его никто сдавать не собирался. Между тем детям пользоваться объектом это не мешает, к тому же, никаких объявлений о запрете катаний на месте не было.

Видео: Лейсан М. / Vk.

В понедельник, 9 декабря, муниципальные власти отчитались о том, что закрыли горку заграждением и лентой. Впрочем, действительно ли это остановит детей, которые захотят прокатиться — большой вопрос.

Фото: Октябрьский район Уфы / Vk
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы назвали даты новогодних утренников для детей.

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