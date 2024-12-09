В Уфе запретили кататься на горках

Posted 9 декабря, 17:24
Published 9 декабря, 17:24
Modified 9 декабря, 18:53
Updated 9 декабря, 18:53
Конструкция расположена на площади перед Дворцом спорта. Как заметила горожанка, в месте соединения с землёй горка имеет высоту более 10 см. Кроме того, при скатывании дети постоянно рискуют удариться о столб и бетонные конструкции.
Чиновники районной администрации указали на то, что сам городок ещё не открыт и в таком виде его никто сдавать не собирался. Между тем детям пользоваться объектом это не мешает, к тому же, никаких объявлений о запрете катаний на месте не было.
В понедельник, 9 декабря, муниципальные власти отчитались о том, что закрыли горку заграждением и лентой. Впрочем, действительно ли это остановит детей, которые захотят прокатиться — большой вопрос.