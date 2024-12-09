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Posted 9 декабря, 19:14

Published 9 декабря, 19:14

Modified 9 декабря, 19:36

Updated 9 декабря, 19:36

В Уфе взяли опеку над измученным голодом ребёнком

В Уфе взяли опеку над измученным голодом ребёнком

9 декабря 2024, 19:14
Фото: opsrb / Telegram.
Сюжет
Дети
Известно состояние малыша, которого нерадивая мать из башкирской столицы морила голодом — сообщил Telegram-канал «Честный репортаж» в понедельник, 9 декабря.

Напомним, ранее Mkset сообщал о задержании 28-летней жительницы города — женщина пыталась расправиться со своим девятимесячным ребёнком, не давая ему еду. Следствие утверждает, что сестра мужа обвиняемой нашла малыша в шкафу среди посуды, когда его мать уехала в дальний регион.

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Как сообщили журналисты, сейчас за ребёнком и ухаживает та самая родственница подсудимой, благодаря которой женщину задержали. Малыша уже осмотрели врачи, сейчас ему предстоит реабилитация.

Между тем сестра мужа обвиняемой рассказала, что ещё с родов женщина считала малыша обузой и часто упоминала, что ей он не нужен. Родственница решила забрать мальчика себе и воспитывать его самостоятельно.

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