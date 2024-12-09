В Уфе взяли опеку над измученным голодом ребёнком

Posted 9 декабря, 19:14
Published 9 декабря, 19:14
Modified 9 декабря, 19:36
Updated 9 декабря, 19:36
Напомним, ранее Mkset сообщал о задержании 28-летней жительницы города — женщина пыталась расправиться со своим девятимесячным ребёнком, не давая ему еду. Следствие утверждает, что сестра мужа обвиняемой нашла малыша в шкафу среди посуды, когда его мать уехала в дальний регион.
Как сообщили журналисты, сейчас за ребёнком и ухаживает та самая родственница подсудимой, благодаря которой женщину задержали. Малыша уже осмотрели врачи, сейчас ему предстоит реабилитация.
Между тем сестра мужа обвиняемой рассказала, что ещё с родов женщина считала малыша обузой и часто упоминала, что ей он не нужен. Родственница решила забрать мальчика себе и воспитывать его самостоятельно.