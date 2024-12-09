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Posted 9 декабря, 15:44

Published 9 декабря, 15:44

Modified 9 декабря, 18:32

Updated 9 декабря, 18:32

В Уфе пропал шестилетний мальчик

В Уфе пропал шестилетний мальчик

9 декабря 2024, 15:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В столице Башкирии в понедельник, 9 декабря, объявили поиски пропавшего ребёнка.

Как сообщали волонтёры отряда «БашРегионСпас», шестилетний мальчик убежал из дома в неизвестном направлении. О его местонахождении никто ничего не знал до самого вечера. На поиски ребёнка отправились волонтёры и спасатели.

К счастью, в тот же день мальчика нашли живым и невредимым. При каких обстоятельствах он покинул дом и как был найден — не уточняется. В причинах исчезновения ребенка придется разбираться отделу профилактики детской преступности городской полиции.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали 34-летнюю женщину за уклонение от уплаты алиментов на родного ребёнка.

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