В Уфе пропал шестилетний мальчик

Posted 9 декабря, 15:44
Published 9 декабря, 15:44
Modified 9 декабря, 18:32
Updated 9 декабря, 18:32
Как сообщали волонтёры отряда «БашРегионСпас», шестилетний мальчик убежал из дома в неизвестном направлении. О его местонахождении никто ничего не знал до самого вечера. На поиски ребёнка отправились волонтёры и спасатели.
К счастью, в тот же день мальчика нашли живым и невредимым. При каких обстоятельствах он покинул дом и как был найден — не уточняется. В причинах исчезновения ребенка придется разбираться отделу профилактики детской преступности городской полиции.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали 34-летнюю женщину за уклонение от уплаты алиментов на родного ребёнка.