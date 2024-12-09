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Posted 9 декабря, 18:01

Published 9 декабря, 18:01

Modified 9 декабря, 18:42

Updated 9 декабря, 18:42

В Башкирии обещают -22°

В Башкирии ударят морозы

9 декабря 2024, 18:01
Фото: 1MI.

В Башкирии обещают -22°

Гидрометцентр Башкортостана опубликовал прогноз погоды в Уфе и Башкирии на вторник, 10 декабря.

На большей части региона будут идти осадки, местами их обилие синоптики определили как «сильное». Обойдёт снегопад лишь южные районы Башкортостана. Между тем водителям следует быть готовым к заносам и снежным накатам. От поездок по опасным дорогам в этот день стоит либо отказаться, либо выезжать с крайнем осторожностью.

Ветер — юго-западного направления. Местами по Башкирии возможны сильные порывы.

Похолодает ночью до -8°C… -13°C, а на юго-востоке Республики Башкортостан температура воздуха опустится до -17°C… -22°C. Днём же потеплеет до -5°C… -10°C.

Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного
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Ранее Mkset поговорил с учёным Уфимского университета науки и технологий о частом появлении пеликанов в Республике Башкортостан.

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