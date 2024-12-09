В Башкирии ударят морозы

Posted 9 декабря, 18:01
Published 9 декабря, 18:01
Modified 9 декабря, 18:42
Updated 9 декабря, 18:42
На большей части региона будут идти осадки, местами их обилие синоптики определили как «сильное». Обойдёт снегопад лишь южные районы Башкортостана. Между тем водителям следует быть готовым к заносам и снежным накатам. От поездок по опасным дорогам в этот день стоит либо отказаться, либо выезжать с крайнем осторожностью.
Ветер — юго-западного направления. Местами по Башкирии возможны сильные порывы.
Похолодает ночью до -8°C… -13°C, а на юго-востоке Республики Башкортостан температура воздуха опустится до -17°C… -22°C. Днём же потеплеет до -5°C… -10°C.
Ранее Mkset поговорил с учёным Уфимского университета науки и технологий о частом появлении пеликанов в Республике Башкортостан.