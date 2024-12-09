В Башкирии ударят морозы

На большей части региона будут идти осадки, местами их обилие синоптики определили как «сильное». Обойдёт снегопад лишь южные районы Башкортостана. Между тем водителям следует быть готовым к заносам и снежным накатам. От поездок по опасным дорогам в этот день стоит либо отказаться, либо выезжать с крайнем осторожностью.