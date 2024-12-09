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Posted 9 декабря, 06:58

Published 9 декабря, 06:58

Modified 9 декабря, 09:25

Updated 9 декабря, 09:25

В Башкирии состоится прощание с жестоко убитыми супругами

В Башкирии состоится прощание с жестоко убитыми супругами

9 декабря 2024, 06:58
Фото: tg/Моя Уфа.
В понедельник, 9 декабря, пройдет прощание с убитыми предпринимателем и его женой, сообщают инсайдерские телеграмм-каналы.

Как ранее сообщал Mkset, в Белорецком районе двое рабочих, нанятых на работу к местному предпринимателю, совершили зверское преступление. Они проникли в дом хозяев с намерением ограбить, но все пошло не по плану.

По данным, мужчина и его жена уехали из дома. В этот момент ворвались злоумышленники. Однако, вскоре вернувшаяся пара застала их врасплох. По итогу, жена предпринимателя была избита до смерти, а хозяин дома стал следующей жертвой — его расстреляли в упор. После совершения преступления злоумышленники вывезли тела супругов к реке, завернули их в мешки и скрылись.

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Однако вскоре тела были найдены, а мужчины задержаны. Суд уже избрал меру пресечения для душегубов — два месяца ареста в СИЗО. Примечательно, что оба подозреваемых признали свою вину.

— Прощание с трагически ушедшей парой состоится 9 декабря в 12:00 в селе Ишля Белорецкого района Башкирии, — сообщают инсайдерские источники.
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