В Башкирии состоится прощание с жестоко убитыми супругами

По данным, мужчина и его жена уехали из дома. В этот момент ворвались злоумышленники. Однако, вскоре вернувшаяся пара застала их врасплох. По итогу, жена предпринимателя была избита до смерти, а хозяин дома стал следующей жертвой — его расстреляли в упор. После совершения преступления злоумышленники вывезли тела супругов к реке, завернули их в мешки и скрылись.