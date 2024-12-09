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Posted 9 декабря, 12:33

Published 9 декабря, 12:33

Modified 9 декабря, 13:27

Updated 9 декабря, 13:27

В Башкирии разбился 13-летний угонщик — известны подробности

В Башкирии разбился 13-летний угонщик — известны подробности

9 декабря 2024, 12:33
Фото: МЧС России по РБ.
В Туймазах произошла авария, унесшая жизнь юного водителя, а его друзья борются за выживание в больнице, сообщает в понедельник, 9 декабря, Минздрав Башкортостана.

Как ранее сообщал Mkset, на улице Фабричной в городе Туймазы случилось смертельное ДТП. По данным правоохранительных органов, 13-летний подросток из Белебея, восаитанник детдома, решил устроить «покатушки» на угнанном автомобиле ВАЗ 2110. К сожалению, его авантюра закончилась трагически: не справившись с управлением, он перевернулся и погиб на месте.

В Башкирии разбился 13-летний угонщик
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По предварительным данным, мальчик угнал машину, которая стояла без присмотра во дворе. Вместе с ним в автомобиле находились два друга — 15 и 17 лет. После аварии они были срочно госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, состояние обоих пострадавших оценивается как среднее. По предварительным данным, у них диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы и ушибы.

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