В Башкирии разбился 13-летний угонщик — известны подробности

Как ранее сообщал Mkset, на улице Фабричной в городе Туймазы случилось смертельное ДТП. По данным правоохранительных органов, 13-летний подросток из Белебея, восаитанник детдома, решил устроить «покатушки» на угнанном автомобиле ВАЗ 2110. К сожалению, его авантюра закончилась трагически: не справившись с управлением, он перевернулся и погиб на месте.