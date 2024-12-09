В Башкирии разбился 13-летний угонщик

Как стало известно, на улице Фабричной в городе Туймазы произошло ДТП. Подросток из Белебея, решивший прокатить своих друзей на «десятке», не справился с управлением. Его автомобиль перевернулся. В результате аварии 13- летний водитель погиб, а его два пассажира — 15 и 17 лет — были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.