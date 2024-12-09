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Posted 9 декабря, 04:35

Published 9 декабря, 04:35

Modified 9 декабря, 06:22

Updated 9 декабря, 06:22

В Башкортостане подросток погиб в ДТП

В Башкирии разбился 13-летний угонщик

9 декабря 2024, 04:35
Фото: МЧС России.

В Башкортостане подросток погиб в ДТП

В Туймазах произошла смертельная авария, унесшая жизнь 13-летнего мальчика, сообщает в понедельник, 9 декабря, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Как стало известно, на улице Фабричной в городе Туймазы произошло ДТП. Подросток из Белебея, решивший прокатить своих друзей на «десятке», не справился с управлением. Его автомобиль перевернулся. В результате аварии 13- летний водитель погиб, а его два пассажира — 15 и 17 лет — были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, мальчик угнал автомобиль ВАЗ 2110, который стоял без присмотра во дворе. Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия и провели деблокировку тела погибшего. На момент написания материала следственно-оперативная группа работает над выяснением всех обстоятельств трагедии.

— Информация доведена до уполномоченного по правам ребенка и Министерства образования Республики Башкортостан, — комментирует пресс-служба МЧС России по РБ.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском районе нетрезвый водитель устроил ДТП, столкнувшись с пассажирским автобусом.

Пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами в Башкирии
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