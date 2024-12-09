В Башкирии разбился 13-летний угонщик

Posted 9 декабря, 04:35
Published 9 декабря, 04:35
Modified 9 декабря, 06:22
Updated 9 декабря, 06:22
Как стало известно, на улице Фабричной в городе Туймазы произошло ДТП. Подросток из Белебея, решивший прокатить своих друзей на «десятке», не справился с управлением. Его автомобиль перевернулся. В результате аварии 13- летний водитель погиб, а его два пассажира — 15 и 17 лет — были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
По предварительным данным, мальчик угнал автомобиль ВАЗ 2110, который стоял без присмотра во дворе. Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия и провели деблокировку тела погибшего. На момент написания материала следственно-оперативная группа работает над выяснением всех обстоятельств трагедии.
— Информация доведена до уполномоченного по правам ребенка и Министерства образования Республики Башкортостан, — комментирует пресс-служба МЧС России по РБ.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском районе нетрезвый водитель устроил ДТП, столкнувшись с пассажирским автобусом.