Уфимцам стоит отказаться от поездок в Москву на 13 дней

Posted 9 декабря, 07:32
Published 9 декабря, 07:32
Modified 9 декабря, 07:45
Updated 9 декабря, 07:45
С каждым годом новогодние праздники становятся настоящим испытанием для пассажиров на железных дорогах. В связи с этим, с 24 декабря по 12 января на Куйбышевской железной дороге назначены два дополнительных поезда дальнего следования, которые сделают 16 рейсов на наиболее востребованном направлении Уфа — Москва. Эти составы будут двигаться двумя маршрутами: через Ульяновск и через Самару.
Пиковыми датами отправления из Уфы станут 28 декабря, а также 6, 7, 9, 10 и 11 января. В обратном направлении из столицы России наибольшее количество пассажиров ожидается 25, 26, 27, 28 и 29 декабря, а также 7 и 10 января. В течении 13 дней ожидаются толпы людей, длинные очереди и нехватка мест, предупреждают специалисты.
— Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»(12+), — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, с декабря 2024 года жители Башкирии смогут добираться до Москвы на двухэтажном поезде.