Уфимцам стоит отказаться от поездок в Москву на 13 дней

С каждым годом новогодние праздники становятся настоящим испытанием для пассажиров на железных дорогах. В связи с этим, с 24 декабря по 12 января на Куйбышевской железной дороге назначены два дополнительных поезда дальнего следования, которые сделают 16 рейсов на наиболее востребованном направлении Уфа — Москва. Эти составы будут двигаться двумя маршрутами: через Ульяновск и через Самару.