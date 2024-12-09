mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 07:32

Published 9 декабря, 07:32

Modified 9 декабря, 07:45

Updated 9 декабря, 07:45

Из Уфы в Москву запустят дополнительные поезда

Уфимцам стоит отказаться от поездок в Москву на 13 дней

9 декабря 2024, 07:32
Фото: Минтранс РБ.

Из Уфы в Москву запустят дополнительные поезда

В преддверии новогодних праздников и рождественских каникул уфимцы могут столкнуться с неожиданными трудностями при планировании поездок в Москву и полными вагонами туристов, сообщает в понедельник, 9 декабря, Минтранс РБ.

С каждым годом новогодние праздники становятся настоящим испытанием для пассажиров на железных дорогах. В связи с этим, с 24 декабря по 12 января на Куйбышевской железной дороге назначены два дополнительных поезда дальнего следования, которые сделают 16 рейсов на наиболее востребованном направлении Уфа — Москва. Эти составы будут двигаться двумя маршрутами: через Ульяновск и через Самару.

Пиковыми датами отправления из Уфы станут 28 декабря, а также 6, 7, 9, 10 и 11 января. В обратном направлении из столицы России наибольшее количество пассажиров ожидается 25, 26, 27, 28 и 29 декабря, а также 7 и 10 января. В течении 13 дней ожидаются толпы людей, длинные очереди и нехватка мест, предупреждают специалисты.

— Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»(12+), — сообщают в ведомстве.
Из Уфы в Москву запустят новый состав
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, с декабря 2024 года жители Башкирии смогут добираться до Москвы на двухэтажном поезде.

Читайте также:
В Башкирии состоится прощание с жестоко убитыми супругамиСибирские морозы ударили по БашкирииУфимцам придется потратить 3,4 года на мечту об ипотеке
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Минтранс РБ#Мелеуз#Железные дороги#Билеты#Поездки#Дополнительные поезда#Вокзалы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика