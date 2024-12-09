Уфимцам придется потратить 3,4 года на мечту об ипотеке

В 2024 году на вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребенком нужно всего лишь чуть меньше двух лет, чтобы собрать необходимую сумму для первоначального взноса. А вот Республика Крым занимает последнюю строчку в этом рейтинге. Жителям полуострова придется потратить более восьми лет на накопление первоначального взноса.