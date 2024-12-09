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Posted 9 декабря, 05:16

Published 9 декабря, 05:16

Modified 9 декабря, 06:20

Updated 9 декабря, 06:20

Башкирия заняла 31 место в ипотечном рейтинге

Уфимцам придется потратить 3,4 года на мечту об ипотеке

9 декабря 2024, 05:16
Фото: 1MI.

Башкирия заняла 31 место в ипотечном рейтинге

В Башкирии накопить на первоначальный взнос для ипотеки непросто: семьям потребуется несколько лет, чтобы собрать необходимую сумму, сообщает в понедельник, 9 декабря, исследование «РИА Рейтинг».

В 2024 году на вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребенком нужно всего лишь чуть меньше двух лет, чтобы собрать необходимую сумму для первоначального взноса. А вот Республика Крым занимает последнюю строчку в этом рейтинге. Жителям полуострова придется потратить более восьми лет на накопление первоначального взноса.

Республика Башкортостан расположилась на 31 месте в рейтинге. Здесь срок накопления на первоначальный взнос составляет 3,4 года, а сумма, необходимая для этого — 1,46 миллиона рублей. Для семьи из двух работающих человек с медианной зарплатой это означает, что при условии откладывания 50% от свободных доходов им придется запастись терпением и планировать свои финансы.

Как ранее сообщал Mkset, чтобы купить квартиру в Башкирии, местным жителям придется голодать 6 лет и надеяться на «чудо».

Квартира в Уфе стоит шести лет голодовки
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