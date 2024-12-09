Уфимцам придется потратить 3,4 года на мечту об ипотеке

Posted 9 декабря, 05:16
Published 9 декабря, 05:16
Modified 9 декабря, 06:20
Updated 9 декабря, 06:20
В 2024 году на вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребенком нужно всего лишь чуть меньше двух лет, чтобы собрать необходимую сумму для первоначального взноса. А вот Республика Крым занимает последнюю строчку в этом рейтинге. Жителям полуострова придется потратить более восьми лет на накопление первоначального взноса.
Республика Башкортостан расположилась на 31 месте в рейтинге. Здесь срок накопления на первоначальный взнос составляет 3,4 года, а сумма, необходимая для этого — 1,46 миллиона рублей. Для семьи из двух работающих человек с медианной зарплатой это означает, что при условии откладывания 50% от свободных доходов им придется запастись терпением и планировать свои финансы.
Как ранее сообщал Mkset, чтобы купить квартиру в Башкирии, местным жителям придется голодать 6 лет и надеяться на «чудо».