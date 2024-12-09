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Posted 9 декабря, 09:23

Published 9 декабря, 09:23

Modified 9 декабря, 09:25

Updated 9 декабря, 09:25

Признаки опасной болезни курильщиков открыли врачи из Уфы

Уфимцам назвали симптомы «тихого убийцы»

9 декабря 2024, 09:23
Фото: mkset.ru.

Признаки опасной болезни курильщиков открыли врачи из Уфы

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Экология
Эксперты Республиканского госпиталя для ветеранов войн в Уфе обозначили основные признаки хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Специалисты Республиканского госпиталя для ветеранов войн в Уфе в беседе с Ufacitynews.ru обозначили основные признаки хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это заболевание связано с нарушением прохождения воздушного потока в дыхательных путях. Чаще всего, распространенный среди курильщиков недуг рискует привести к серьезным осложнениям для здоровья. Болезнь редко диагностируют на начальных стадиях, поэтому медики нередко причисляют ХОБЛ к «тихим убийцам».

ХОБЛ охватывает группу патологий, характеризующихся постоянной обструкцией дыхательных путей. Воспалительные процессы в бронхах и бронхиолах сопровождаются увеличением продукции слизистого секрета, что затрудняет нормальное дыхание.

По мнению экспертов, ведущей причиной возникновения ХОБЛ является курение. Данные статистики свидетельствуют о том, что примерно 80% больных являются курильщиками.

Среди главных симптомов заболевания можно выделить следующие тревожные сигналы:

  • кашель — первый признак, который на начальной стадии бывает редким и сухим, но затем становится постоянным и сопровождается выделением мокроты;
  • мокрота — в начале недуга выделяется незначительное количество, однако в период обострений и при наличии инфекции её объем увеличивается и могут появляться гнойные выделения;
  • свистящее дыхание — возникновение его связано с сужением бронхиального просвета;
  • одышка — существенный показатель тяжести и прогрессирования заболевания.

Поскольку терапия ХОБЛ требует длительных усилий, врачи подчеркивают важность профилактических мер. Полный отказ от курения, смена места работы или проживания при наличии факторов, способствующих недугу, своевременное лечение респираторных заболеваний, укрепление иммунной системы и физическая активность могут существенно снизить риск развития ХОБЛ.

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Кроме того, важно учитывать, что ХОБЛ может развиваться не только у курильщиков. Воздействие вредных химических веществ, пыли и загрязнений также способствуют ухудшению состояния дыхательной системы. Работы в тяжелых условиях или проживание в районах с высоким уровнем атмосферного загрязнения увеличивают риск развития хронических легочных заболеваний, поэтому особое внимание следует уделять безопасным условиям труда и экологии.

Диагностика ХОБЛ основывается на клинических данных и функциональных тестах, таких как спирометрия, которая позволяет измерить объемы воздуха, выдыхаемого пациентом. Раннее выявление заболевания способствует более эффективной терапии и предотвращению его прогрессирования. Пациентам важно регулярно проходить медицинские осмотры и следовать рекомендациям врачей.

Кроме медикаментозного лечения, в программу лечения могут входить дыхательная реабилитация и обучение методам контроля симптомов. Правильное ведение болезни позволит не только улучшить качество жизни пациентов, но и продлить его. Забота о здоровье считается ключевым моментом в борьбе с ХОБЛ.

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