Уфимцам назвали симптомы «тихого убийцы»

Специалисты Республиканского госпиталя для ветеранов войн в Уфе в беседе с Ufacitynews.ru обозначили основные признаки хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это заболевание связано с нарушением прохождения воздушного потока в дыхательных путях. Чаще всего, распространенный среди курильщиков недуг рискует привести к серьезным осложнениям для здоровья. Болезнь редко диагностируют на начальных стадиях, поэтому медики нередко причисляют ХОБЛ к «тихим убийцам».