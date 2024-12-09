Уфимский проспект будет носить имя президента

Рахимов был переизбран в 1998 году, однако в 2005 году он заявил о решении не баллотироваться на новый срок и передал полномочия своему преемнику. Впоследствии Рахимов занимал различные должности в общественных организациях и оставался активным участником общественной и политической жизни региона. Он является одним из значимых политических деятелей в истории Башкортостана.