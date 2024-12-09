Уфимский проспект будет носить имя президента

Posted 9 декабря, 10:17
Published 9 декабря, 10:17
Modified 9 декабря, 11:34
Updated 9 декабря, 11:34
Новый проспект в Кузнецовском затоне, протяженностью около 3 км, между улицей Пугачева и Оренбургским трактом в Уфе, предложили назвать в честь первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.
Согласно предварительным результатам голосования, местные жители инициативу поддержали.
— Давно пора называть улицы нашего города именами деятелей нашего региона. Столько выдающихся человек из Башкирии!!! — пишут в комментариях уфимцы.
Муртаза Рахимов (родился 15 сентября 1934 года) — российский государственный и политический деятель, первый президент Республики Башкортостан, занимавший этот пост с 1993 по 2005 год. Рахимов родился в деревне Тумбакулево, Башкирская АССР. Он работал в различных сферах экономики, включая промышленность и сельское хозяйство.
Во время своего президентства Рахимов добился ряда значительных достижений:
В 1990 году Муртаза Рахимов был избран председателем Верховного Совета Башкирской АССР, а в 1993 году стал первым президентом Республики Башкортостан после принятия новой конституции. На этом посту он активно продвигал идеи автономии региона и расширения её прав и полномочий в рамках Российской Федерации.
Рахимов был переизбран в 1998 году, однако в 2005 году он заявил о решении не баллотироваться на новый срок и передал полномочия своему преемнику. Впоследствии Рахимов занимал различные должности в общественных организациях и оставался активным участником общественной и политической жизни региона. Он является одним из значимых политических деятелей в истории Башкортостана.