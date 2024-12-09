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Posted 9 декабря, 10:17

Published 9 декабря, 10:17

Modified 9 декабря, 11:34

Updated 9 декабря, 11:34

Уфимский проспект будет носить имя президента

Уфимский проспект будет носить имя президента

9 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI.
Один из проспектов в Кировском районе предложили назвать в честь первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова, сообщила мэрия в понедельник, 9 декабря.

Новый проспект в Кузнецовском затоне, протяженностью около 3 км, между улицей Пугачева и Оренбургским трактом в Уфе, предложили назвать в честь первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Фото: ufacity.info

Согласно предварительным результатам голосования, местные жители инициативу поддержали.

— Давно пора называть улицы нашего города именами деятелей нашего региона. Столько выдающихся человек из Башкирии!!! — пишут в комментариях уфимцы.
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Муртаза Рахимов (родился 15 сентября 1934 года) — российский государственный и политический деятель, первый президент Республики Башкортостан, занимавший этот пост с 1993 по 2005 год. Рахимов родился в деревне Тумбакулево, Башкирская АССР. Он работал в различных сферах экономики, включая промышленность и сельское хозяйство.

Во время своего президентства Рахимов добился ряда значительных достижений:

  • Экономическое развитие: Под его руководством была реализована программа экономических реформ, которая способствовала привлечению инвестиций в регион, развитию промышленности и сельского хозяйства.
  • Автономные полномочия: Рахимов активно выступал за усиление автономии Башкортостана, что позволило региону сохранить свои культурные и языковые особенности, а также развивать самоуправление.
  • Образование и культура: В его правление были сделаны значительные шаги в развитии системы образования и культурных инициатив, включая программы по поддержке национальной идентичности и языкового образования.
  • Инфраструктурные проекты: Под его управлением были инициированы и успешно реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов, которые улучшили транспортную систему Башкирии и качество жизни населением.

В 1990 году Муртаза Рахимов был избран председателем Верховного Совета Башкирской АССР, а в 1993 году стал первым президентом Республики Башкортостан после принятия новой конституции. На этом посту он активно продвигал идеи автономии региона и расширения её прав и полномочий в рамках Российской Федерации.

Рахимов был переизбран в 1998 году, однако в 2005 году он заявил о решении не баллотироваться на новый срок и передал полномочия своему преемнику. Впоследствии Рахимов занимал различные должности в общественных организациях и оставался активным участником общественной и политической жизни региона. Он является одним из значимых политических деятелей в истории Башкортостана.

Ранее Mkset рассказал, как новый парк в Уфе рассорил местных жителей.

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