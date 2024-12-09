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Posted 9 декабря, 08:15

Published 9 декабря, 08:15

Modified 9 декабря, 08:33

Updated 9 декабря, 08:33

Уфимский парк имени Лесоводов, вход со стороны улицы Менделеева

Старый новый парк Лесоводов в Уфе, как изменился и стал ли удобнее

9 декабря 2024, 08:15
Фото: Разиф Абдуллин. mkset.ru. Уфимский парк имени Лесоводов, вход со стороны улицы Менделеева
3 декабря мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что работы по благоустройству парка имени Лесоводов завершены. Также он сообщил, что привычной для горожан мангальной зоны здесь не будет. Как изменился парк, мы решили посмотреть своими глазами.

Зашли в парк с улицы Менделеева, на карте это место обозначено как «Вход №2». В глаза бросается линия стыка между старым и новым асфальтом, этот небольшой кусок у самого входа, видимо, не вошел в проект благоустройства.

В парке полностью заменили асфальт, освещение и скамейки с урнами, а дорожки оградили бордюром. При этом скамейки установили без спинок, как было раньше, что немного неудобно для отдыха.

А на некоторых дорожках скамеек нет вовсе. Представьте себя на месте пожилого человека, который идет в гору и ему просто негде присесть.

Спортивная зона впечатляет. Ее приспособили для занятий баскетболом, футболом и волейболом. Также здесь место для тренажеров. Скамеечки для зрителей поставили удобные, со спинками.

А вот и главная достопримечательность парка Лесоводов — бывшая мангальная зона. Сюда летом любили приходить уфимцы, семьями, дружескими компаниями и даже небольшими трудовыми коллективами. Теперь это зона для пикника. Есть где посидеть, покачаться на качелях.

Ближе к парковке видим ряд киосков, где, по словам мэра Уфы, должны продавать разную еду «восточной, русской, татарской, башкирской» кухни. Он поручил городскому управлению торговли подготовить все это — к 1 апреля.

Зона для пикника производит двойственное впечатление. С одной стороны, выглядит лучше, чем было раньше, с другой стороны, горожане теряют бесплатное место для шашлыков, теперь такое возможно только в Демском районе, и все. В других местах в Уфе за отдых с шашлыками надо платить.

Бесплатное место для шашлыков: три мнения

Экс-депутат Госсобрания республики Рустам Хафизов считает, что вообще культурные зоны отдыха нужны во всех парках города: «Люди должны иметь возможность собираться семьями и друзьями в специально отведенных зонах отдыха с обязательным обеспечением пожарной безопасности».

«Мангалов сейчас нет и не будет, жители сами выступают, чтобы это было организованно и культурно. Соответственно, задача — чтобы там были представлены все кухни мира», — так Ратмир Мавлиев высказался о судьбе этого места.

Видеоблогер Николай Бажин с ним в чем-то согласен, но предлагает другое решение: «Шашлычную зону можно все-таки поставить, но с той оговоркой, что за этим должен следить какой-то человек или организация, которая будет ее контролировать. Потому что выпивающие люди, жаря шашлыки, могут нанести вред окружающей среде. Напомню, что там неоднократно были стычки между отдыхающими».

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