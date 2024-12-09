Старый новый парк Лесоводов в Уфе, как изменился и стал ли удобнее

Posted 9 декабря, 08:15
Published 9 декабря, 08:15
Modified 9 декабря, 08:33
Updated 9 декабря, 08:33
Зашли в парк с улицы Менделеева, на карте это место обозначено как «Вход №2». В глаза бросается линия стыка между старым и новым асфальтом, этот небольшой кусок у самого входа, видимо, не вошел в проект благоустройства.
В парке полностью заменили асфальт, освещение и скамейки с урнами, а дорожки оградили бордюром. При этом скамейки установили без спинок, как было раньше, что немного неудобно для отдыха.
А на некоторых дорожках скамеек нет вовсе. Представьте себя на месте пожилого человека, который идет в гору и ему просто негде присесть.
Спортивная зона впечатляет. Ее приспособили для занятий баскетболом, футболом и волейболом. Также здесь место для тренажеров. Скамеечки для зрителей поставили удобные, со спинками.
А вот и главная достопримечательность парка Лесоводов — бывшая мангальная зона. Сюда летом любили приходить уфимцы, семьями, дружескими компаниями и даже небольшими трудовыми коллективами. Теперь это зона для пикника. Есть где посидеть, покачаться на качелях.
Ближе к парковке видим ряд киосков, где, по словам мэра Уфы, должны продавать разную еду «восточной, русской, татарской, башкирской» кухни. Он поручил городскому управлению торговли подготовить все это — к 1 апреля.
Зона для пикника производит двойственное впечатление. С одной стороны, выглядит лучше, чем было раньше, с другой стороны, горожане теряют бесплатное место для шашлыков, теперь такое возможно только в Демском районе, и все. В других местах в Уфе за отдых с шашлыками надо платить.
Бесплатное место для шашлыков: три мнения
Экс-депутат Госсобрания республики Рустам Хафизов считает, что вообще культурные зоны отдыха нужны во всех парках города: «Люди должны иметь возможность собираться семьями и друзьями в специально отведенных зонах отдыха с обязательным обеспечением пожарной безопасности».
«Мангалов сейчас нет и не будет, жители сами выступают, чтобы это было организованно и культурно. Соответственно, задача — чтобы там были представлены все кухни мира», — так Ратмир Мавлиев высказался о судьбе этого места.
Видеоблогер Николай Бажин с ним в чем-то согласен, но предлагает другое решение: «Шашлычную зону можно все-таки поставить, но с той оговоркой, что за этим должен следить какой-то человек или организация, которая будет ее контролировать. Потому что выпивающие люди, жаря шашлыки, могут нанести вред окружающей среде. Напомню, что там неоднократно были стычки между отдыхающими».