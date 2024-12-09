Старый новый парк Лесоводов в Уфе, как изменился и стал ли удобнее

Видеоблогер Николай Бажин с ним в чем-то согласен, но предлагает другое решение: «Шашлычную зону можно все-таки поставить, но с той оговоркой, что за этим должен следить какой-то человек или организация, которая будет ее контролировать. Потому что выпивающие люди, жаря шашлыки, могут нанести вред окружающей среде. Напомню, что там неоднократно были стычки между отдыхающими».