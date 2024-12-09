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Posted 9 декабря, 10:46

Published 9 декабря, 10:46

Modified 9 декабря, 11:28

Updated 9 декабря, 11:28

Уфимские врачи спасли женщину от миомы

Уфимка выносила монстра в 4 кг

9 декабря 2024, 10:46
Фото: Минздрав РБ.

Уфимские врачи спасли женщину от миомы

Миома матки стала причиной серьезной операции, сообщает в понедельник, 9 декабря, Минздрав Башкирии.

В Уфе 43-летняя женщина, страдавшая от постоянных болей внизу живота и обильных менструаций, даже не подозревала, что причиной её мучений стала огромная миома матки. При поступлении в гинекологическое отделение врачи обнаружили у неё многоузловую миому диаметром 25 сантиметров — настоящего «монстра» весом 4 килограмма.

— Такое заболевание, как миома, может не только вызывать физический дискомфорт, но и приводить к более серьезным осложнениям, таким как анемия. Поэтому важно не игнорировать сигналы своего организма и регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога, — советуют специалисты.

В случае с этой пациенткой врачи решили провести лапароскопическую операцию. Этот современный метод позволяет избежать больших разрезов, что значительно ускоряет процесс восстановления. По итогу, на пятые сутки пациентка вернулась домой с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.

Беременного опухолью мужчину спасли в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии врачи удалили огромную опухоль у 82-летнего пациента, которая мешала ему жить.

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