Уфимка выносила монстра в 4 кг

В Уфе 43-летняя женщина, страдавшая от постоянных болей внизу живота и обильных менструаций, даже не подозревала, что причиной её мучений стала огромная миома матки. При поступлении в гинекологическое отделение врачи обнаружили у неё многоузловую миому диаметром 25 сантиметров — настоящего «монстра» весом 4 килограмма.