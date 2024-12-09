Уфимка выносила монстра в 4 кг

Posted 9 декабря, 10:46
Published 9 декабря, 10:46
Modified 9 декабря, 11:28
Updated 9 декабря, 11:28
В Уфе 43-летняя женщина, страдавшая от постоянных болей внизу живота и обильных менструаций, даже не подозревала, что причиной её мучений стала огромная миома матки. При поступлении в гинекологическое отделение врачи обнаружили у неё многоузловую миому диаметром 25 сантиметров — настоящего «монстра» весом 4 килограмма.
— Такое заболевание, как миома, может не только вызывать физический дискомфорт, но и приводить к более серьезным осложнениям, таким как анемия. Поэтому важно не игнорировать сигналы своего организма и регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога, — советуют специалисты.
В случае с этой пациенткой врачи решили провести лапароскопическую операцию. Этот современный метод позволяет избежать больших разрезов, что значительно ускоряет процесс восстановления. По итогу, на пятые сутки пациентка вернулась домой с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии врачи удалили огромную опухоль у 82-летнего пациента, которая мешала ему жить.