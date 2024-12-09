Уфимец Илья Боровский стал лауреатом премии «Голос спорта — СИБУР»

Posted 9 декабря, 11:53
Published 9 декабря, 11:53
Modified 9 декабря, 12:18
Updated 9 декабря, 12:18
Глава Минспорта России Михаил Дегтярев выступил на церемонии награждения в Москве и вручил первый приз лауреату премии. Им стал сотрудник спортивного телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин, который победил в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу», информирует rosbalt.ru.
Награду имени Владимира Маслаченко как лучшему комментатору по версии спортивных СМИ присудили Дмитрию Губерниеву, а победа в категории «Народный голос спорта» досталась Владимиру Стогниенко. Обратим внимание, что в данной номинации победитель определяется путем голосования болельщиков.
Илья Казаков получил сразу два спецприза — за проект «Федя. Народный футболист», к которому он написал сценарий, а также награду «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта.
В номинации «Голос профессии» лучшим был признан Олег Жолобов. Ему вручили награду за многолетний труд на телевидении в своем виде спорта.
Нижнекамец Александр Халин с телеканала «НТР-24» стал обладателем премии имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».
В этом году Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) в рамках большой социальной программы СИБУРа «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких регионах страны. Мероприятия прошли в формате мастер-классов и семинаров с участием ведущих спортивных комментаторов ассоциации. Встречи посетили представители молодежи и студенты, которым интересно данное направление. Тем, кто заинтересовался профессией спортивного комментатора, дали возможность принять участие в онлайн-курсе, посвященном этой профессии.
На заключительном этапе проходила оценка творческих проектов. Экспертную комиссию возглавил советский и российский спортивный журналист Геннадий Орлов. Пять участников, работы которых были признаны лучшими, были отмечены призами.
Уфимец Илья Боровский стал лауреатом премии спортивных комментаторов «Голос спорта — СИБУР».
Победителями также стали Лиза Бортнева (Воронеж), Елена Бакланова (Благовещенск, Амурская область), Евгений Семенкин (Санкт-Петербург), Вадим Ястребов (Кстово).
В категории «Женский голос спорта» победила Дарья Исаева, представительница «Окко». Приз конкурсантке вручил телепродюсер Дмитрий Чуковский. По словам Геннадия Орлова, в этой категории с момента основания премии количество заявок значительно выросло. С 2024 года приз в данной номинации будет носить имя Анны Дмитриевой.
В этом году премию расширили номинацией имени Василия Уткина «Медиалидер российского футбола». Первым победителем в данной категории стало московское «Динамо».