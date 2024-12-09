Уфимец Илья Боровский стал лауреатом премии «Голос спорта — СИБУР»

В этом году Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) в рамках большой социальной программы СИБУРа «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких регионах страны. Мероприятия прошли в формате мастер-классов и семинаров с участием ведущих спортивных комментаторов ассоциации. Встречи посетили представители молодежи и студенты, которым интересно данное направление. Тем, кто заинтересовался профессией спортивного комментатора, дали возможность принять участие в онлайн-курсе, посвященном этой профессии.