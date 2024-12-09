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Posted 9 декабря, 11:53

Published 9 декабря, 11:53

Modified 9 декабря, 12:18

Updated 9 декабря, 12:18

Уфимец Илья Боровский стал лауреатом премии «Голос спорта — СИБУР»

Уфимец Илья Боровский стал лауреатом премии «Голос спорта — СИБУР»

9 декабря 2024, 11:53
Фото: РАСК.
Для спортивных комментаторов Российской Федерации шесть лет назад учредили свою профессиональную премию «Голос спорта». Медиаменеджер Алексей Ефимов выступил инициатором этого проекта. Конкурс проводится при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР).

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев выступил на церемонии награждения в Москве и вручил первый приз лауреату премии. Им стал сотрудник спортивного телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин, который победил в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу», информирует rosbalt.ru.

Награду имени Владимира Маслаченко как лучшему комментатору по версии спортивных СМИ присудили Дмитрию Губерниеву, а победа в категории «Народный голос спорта» досталась Владимиру Стогниенко. Обратим внимание, что в данной номинации победитель определяется путем голосования болельщиков.

Илья Казаков получил сразу два спецприза — за проект «Федя. Народный футболист», к которому он написал сценарий, а также награду «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта.

В номинации «Голос профессии» лучшим был признан Олег Жолобов. Ему вручили награду за многолетний труд на телевидении в своем виде спорта.

Нижнекамец Александр Халин с телеканала «НТР-24» стал обладателем премии имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».

В этом году Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) в рамках большой социальной программы СИБУРа «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких регионах страны. Мероприятия прошли в формате мастер-классов и семинаров с участием ведущих спортивных комментаторов ассоциации. Встречи посетили представители молодежи и студенты, которым интересно данное направление. Тем, кто заинтересовался профессией спортивного комментатора, дали возможность принять участие в онлайн-курсе, посвященном этой профессии.

На заключительном этапе проходила оценка творческих проектов. Экспертную комиссию возглавил советский и российский спортивный журналист Геннадий Орлов. Пять участников, работы которых были признаны лучшими, были отмечены призами.

Уфимец Илья Боровский стал лауреатом премии спортивных комментаторов «Голос спорта — СИБУР».

Победителями также стали Лиза Бортнева (Воронеж), Елена Бакланова (Благовещенск, Амурская область), Евгений Семенкин (Санкт-Петербург), Вадим Ястребов (Кстово).

В категории «Женский голос спорта» победила Дарья Исаева, представительница «Окко». Приз конкурсантке вручил телепродюсер Дмитрий Чуковский. По словам Геннадия Орлова, в этой категории с момента основания премии количество заявок значительно выросло. С 2024 года приз в данной номинации будет носить имя Анны Дмитриевой.

В этом году премию расширили номинацией имени Василия Уткина «Медиалидер российского футбола». Первым победителем в данной категории стало московское «Динамо».

#Спорт
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