mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 09:03

Published 9 декабря, 09:03

Modified 9 декабря, 09:05

Updated 9 декабря, 09:05

У собак тоже бывают психические расстройства: когда пора бить тревогу

У собак тоже бывают психические расстройства: когда пора бить тревогу

9 декабря 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney. У собак тоже бывают психические расстройства: когда пора бить тревогу
Кажется, что ментальные проблемы — это исключительно человеческая сфера. Но даже наши четвероногие друзья могут страдать от психических расстройств. Почему это происходит, как проявляется и что с этим делать? Разбираемся вместе с экспертами.

Собаки, как и люди, обладают сложной психикой, которая подвержена стрессам и травмам. По словам Владимира Голубева, президента Российской кинологической федерации, такие расстройства часто связаны с генетической предрасположенностью, физическими травмами или серьезными болезнями.

— Порой человеку сложно заметить первые признаки отклонений, но важно обращаться к специалистам при подозрении на проблему, — отмечает эксперт.

Рассмотрим основные факторы, которые могут стать причиной таких нарушений.

Генетика

Некоторые породы собак имеют предрасположенность к психическим расстройствам. Например, у них могут развиваться обсессивно-компульсивные состояния, похожие на стереотипное поведение, или даже такие заболевания, как биполярное расстройство. Хотя шизофрения у собак встречается крайне редко, симптомы расстройств могут включать постоянное повторение одного действия или необъяснимую агрессию.

ГенетикаГенетика
Генетика. Фото: Изображение Midjourney

Гормональные сбои

Работа щитовидной железы напрямую влияет на психическое состояние животного. Снижение выработки гормонов может вызывать страхи, фобии и даже неврозы. Особенно это заметно у собак старшего возраста, когда их организм становится менее устойчивым к изменениям.

Психологические травмы

Собаки чувствительны к переживаниям, связанным с их прошлым. Примером может служить животное, которое подвергалось жестокому обращению или долго голодало. Такие события вводят организм в состояние хронического стресса, что приводит к расстройствам поведения.

Болезни и травмы

Эпилепсия, инсульт, опухоли мозга — эти серьезные заболевания могут значительно повлиять на поведение собаки. Травмы головы, особенно если они произошли в раннем возрасте, также представляют высокий риск для психического здоровья.

Психологические травмыПсихологические травмы
Психологические травмы. Фото: Изображение Midjourney

Симптомы: на что обращать внимание

Понять, что у питомца проблемы, бывает непросто. Собаки не могут рассказать о своем состоянии, но их поведение — главный сигнал тревоги. Среди симптомов, которые должны насторожить владельца, можно выделить:

  • снижение или потерю аппетита;

  • резкие перемены в характере;

  • зацикленность на одном и том же действии;

  • проблемы со сном или внезапное мочеиспускание;

  • необъяснимую агрессию;

  • потерю веса или диарею.

Каждый из этих признаков может быть симптомом более глубоких проблем, поэтому важно не оставлять их без внимания.

Что делать, если собака заболела

Главное правило — никогда не пытайтесь лечить питомца самостоятельно. Только ветеринарный врач может провести точную диагностику и назначить лечение. В арсенале специалистов есть методы коррекции поведения, медикаментозная терапия и даже занятия с кинологами, которые помогут восстановить психическое здоровье животного.

— Внимательно следите за поведением и привычками вашего любимца — это лучший способ вовремя заметить проблему. Регулярные осмотры у ветеринара помогут предотвратить развитие серьезных заболеваний, — отмечает Владимир Голубев.

Профилактика: как сохранить здоровье питомца

Чтобы минимизировать риски, следуйте простым советам:

  • обеспечьте собаке сбалансированное питание;

  • уделяйте время прогулкам и активным играм;

  • избегайте стрессовых ситуаций и соблюдайте режим дня;

  • регулярно посещайте ветеринара.

Помните: здоровье собаки во многом зависит от заботы и внимания её владельца. Чем больше вы уделяете времени питомцу, тем больше шансов, что он останется здоровым и счастливым.

Ранее эксперты рассказали, как собирать косметичку для собаки.

От хвоста до лап: как собаки проходят собачьи выставки
Узнать подробнее
Читайте также:
Новогодняя сказка или ночной кошмар: что чувствуют ваши собаки под бой курантов?Сюрприз с хвостиком: что делать, если вам подарили собаку?Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?
#Ольга Харина#Животные#Собаки#Живая природа#Собака#Все материалы авторов#Питомцы#Кинологи#Питомец#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика