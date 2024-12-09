У собак тоже бывают психические расстройства: когда пора бить тревогу

Кажется, что ментальные проблемы — это исключительно человеческая сфера. Но даже наши четвероногие друзья могут страдать от психических расстройств. Почему это происходит, как проявляется и что с этим делать? Разбираемся вместе с экспертами.

Собаки, как и люди, обладают сложной психикой, которая подвержена стрессам и травмам. По словам Владимира Голубева, президента Российской кинологической федерации, такие расстройства часто связаны с генетической предрасположенностью, физическими травмами или серьезными болезнями. — Порой человеку сложно заметить первые признаки отклонений, но важно обращаться к специалистам при подозрении на проблему, — отмечает эксперт. Рассмотрим основные факторы, которые могут стать причиной таких нарушений. Генетика Некоторые породы собак имеют предрасположенность к психическим расстройствам. Например, у них могут развиваться обсессивно-компульсивные состояния, похожие на стереотипное поведение, или даже такие заболевания, как биполярное расстройство. Хотя шизофрения у собак встречается крайне редко, симптомы расстройств могут включать постоянное повторение одного действия или необъяснимую агрессию. Генетика . Фото: Изображение Midjourney Гормональные сбои Работа щитовидной железы напрямую влияет на психическое состояние животного. Снижение выработки гормонов может вызывать страхи, фобии и даже неврозы. Особенно это заметно у собак старшего возраста, когда их организм становится менее устойчивым к изменениям. Психологические травмы Собаки чувствительны к переживаниям, связанным с их прошлым. Примером может служить животное, которое подвергалось жестокому обращению или долго голодало. Такие события вводят организм в состояние хронического стресса, что приводит к расстройствам поведения. Болезни и травмы Эпилепсия, инсульт, опухоли мозга — эти серьезные заболевания могут значительно повлиять на поведение собаки. Травмы головы, особенно если они произошли в раннем возрасте, также представляют высокий риск для психического здоровья. Психологические травмы . Фото: Изображение Midjourney Симптомы: на что обращать внимание Понять, что у питомца проблемы, бывает непросто. Собаки не могут рассказать о своем состоянии, но их поведение — главный сигнал тревоги. Среди симптомов, которые должны насторожить владельца, можно выделить: снижение или потерю аппетита;

резкие перемены в характере;

зацикленность на одном и том же действии;

проблемы со сном или внезапное мочеиспускание;

необъяснимую агрессию;

потерю веса или диарею. Каждый из этих признаков может быть симптомом более глубоких проблем, поэтому важно не оставлять их без внимания. Что делать, если собака заболела Главное правило — никогда не пытайтесь лечить питомца самостоятельно. Только ветеринарный врач может провести точную диагностику и назначить лечение. В арсенале специалистов есть методы коррекции поведения, медикаментозная терапия и даже занятия с кинологами, которые помогут восстановить психическое здоровье животного. — Внимательно следите за поведением и привычками вашего любимца — это лучший способ вовремя заметить проблему. Регулярные осмотры у ветеринара помогут предотвратить развитие серьезных заболеваний, — отмечает Владимир Голубев. Профилактика: как сохранить здоровье питомца Чтобы минимизировать риски, следуйте простым советам: обеспечьте собаке сбалансированное питание;

уделяйте время прогулкам и активным играм;

избегайте стрессовых ситуаций и соблюдайте режим дня;

регулярно посещайте ветеринара. Помните: здоровье собаки во многом зависит от заботы и внимания её владельца. Чем больше вы уделяете времени питомцу, тем больше шансов, что он останется здоровым и счастливым. Ранее эксперты рассказали, как собирать косметичку для собаки. От хвоста до лап: как собаки проходят собачьи выставки Узнать подробнее Читайте также: Новогодняя сказка или ночной кошмар: что чувствуют ваши собаки под бой курантов? Сюрприз с хвостиком: что делать, если вам подарили собаку? Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?