У собак тоже бывают психические расстройства: когда пора бить тревогу

Posted 9 декабря, 09:03
Published 9 декабря, 09:03
Modified 9 декабря, 09:05
Updated 9 декабря, 09:05
Собаки, как и люди, обладают сложной психикой, которая подвержена стрессам и травмам. По словам Владимира Голубева, президента Российской кинологической федерации, такие расстройства часто связаны с генетической предрасположенностью, физическими травмами или серьезными болезнями.
— Порой человеку сложно заметить первые признаки отклонений, но важно обращаться к специалистам при подозрении на проблему, — отмечает эксперт.
Рассмотрим основные факторы, которые могут стать причиной таких нарушений.
Некоторые породы собак имеют предрасположенность к психическим расстройствам. Например, у них могут развиваться обсессивно-компульсивные состояния, похожие на стереотипное поведение, или даже такие заболевания, как биполярное расстройство. Хотя шизофрения у собак встречается крайне редко, симптомы расстройств могут включать постоянное повторение одного действия или необъяснимую агрессию.
Работа щитовидной железы напрямую влияет на психическое состояние животного. Снижение выработки гормонов может вызывать страхи, фобии и даже неврозы. Особенно это заметно у собак старшего возраста, когда их организм становится менее устойчивым к изменениям.
Собаки чувствительны к переживаниям, связанным с их прошлым. Примером может служить животное, которое подвергалось жестокому обращению или долго голодало. Такие события вводят организм в состояние хронического стресса, что приводит к расстройствам поведения.
Эпилепсия, инсульт, опухоли мозга — эти серьезные заболевания могут значительно повлиять на поведение собаки. Травмы головы, особенно если они произошли в раннем возрасте, также представляют высокий риск для психического здоровья.
Понять, что у питомца проблемы, бывает непросто. Собаки не могут рассказать о своем состоянии, но их поведение — главный сигнал тревоги. Среди симптомов, которые должны насторожить владельца, можно выделить:
снижение или потерю аппетита;
резкие перемены в характере;
зацикленность на одном и том же действии;
проблемы со сном или внезапное мочеиспускание;
необъяснимую агрессию;
потерю веса или диарею.
Каждый из этих признаков может быть симптомом более глубоких проблем, поэтому важно не оставлять их без внимания.
Главное правило — никогда не пытайтесь лечить питомца самостоятельно. Только ветеринарный врач может провести точную диагностику и назначить лечение. В арсенале специалистов есть методы коррекции поведения, медикаментозная терапия и даже занятия с кинологами, которые помогут восстановить психическое здоровье животного.
— Внимательно следите за поведением и привычками вашего любимца — это лучший способ вовремя заметить проблему. Регулярные осмотры у ветеринара помогут предотвратить развитие серьезных заболеваний, — отмечает Владимир Голубев.
Чтобы минимизировать риски, следуйте простым советам:
обеспечьте собаке сбалансированное питание;
уделяйте время прогулкам и активным играм;
избегайте стрессовых ситуаций и соблюдайте режим дня;
регулярно посещайте ветеринара.
Помните: здоровье собаки во многом зависит от заботы и внимания её владельца. Чем больше вы уделяете времени питомцу, тем больше шансов, что он останется здоровым и счастливым.
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