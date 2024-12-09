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Posted 9 декабря, 12:23

Published 9 декабря, 12:23

Modified 9 декабря, 18:29

Updated 9 декабря, 18:29

Снегопад продлится три дня в Башкортостане

Три зимние беды угрожают Башкирии

9 декабря 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney.

Снегопад продлится три дня в Башкортостане

Снежные заносы, накат и гололедица придут в Башкортостан, сообщают Госкомитет РБ по ЧП в понедельник, 9 декабря.

В большинстве районов Башкирии с 10 по 13 декабря ожидается сильный снег, метель с усилением ветра до 15-20 м/с. На республиканских дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат и гололед.

Снежный накат — это слой снега на дороге, который образуется от движения автомобилей. Когда машины ездят по свежему снегу, они утрамбовывают его, и он становится более плотным и скользким. Это может сделать дорогу опасной, особенно если слой наката толстый и скользкий.

Спасатели просят водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию, а прекрасную половину человечества призывают воздержаться от обуви на каблуках в пользу плоской и нескользящей подошвы.

Ранее Mkset рассказал, что на Новый год погода будет вовсе не сказочной.

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