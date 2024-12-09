Три зимние беды угрожают Башкирии

Posted 9 декабря, 12:23
Published 9 декабря, 12:23
Modified 9 декабря, 18:29
Updated 9 декабря, 18:29
В большинстве районов Башкирии с 10 по 13 декабря ожидается сильный снег, метель с усилением ветра до 15-20 м/с. На республиканских дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат и гололед.
Снежный накат — это слой снега на дороге, который образуется от движения автомобилей. Когда машины ездят по свежему снегу, они утрамбовывают его, и он становится более плотным и скользким. Это может сделать дорогу опасной, особенно если слой наката толстый и скользкий.
Спасатели просят водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию, а прекрасную половину человечества призывают воздержаться от обуви на каблуках в пользу плоской и нескользящей подошвы.
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