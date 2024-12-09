Три зимние беды угрожают Башкирии

Снежный накат — это слой снега на дороге, который образуется от движения автомобилей. Когда машины ездят по свежему снегу, они утрамбовывают его, и он становится более плотным и скользким. Это может сделать дорогу опасной, особенно если слой наката толстый и скользкий.