Трассу М-12 в Башкирии строили за еду

Posted 9 декабря, 16:23
Published 9 декабря, 16:23
Modified 9 декабря, 19:14
Updated 9 декабря, 19:14
«Восток» — это новая платная скоростная федеральная автодорога, которая соединит Москву с Тюменью. Маршрут проходит через такие города, как Москва, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск и Екатеринбург. Строительство трассы стартовало в начале 2021 года.
Общая длина автотрассы составляет 811 километров (от Москвы до Казани) и включает четыре полосы для движения (по две в каждую сторону). Проектируемая скорость передвижения по этой автомагистрали составляет 120 км/ч.
В декабре 2023 года была завершена и введена в эксплуатацию часть дороги от Москвы до Казани. Ожидается, что к концу 2024 года будет готов участок до Екатеринбурга, а в 2025 году движение до Тюмени будет полностью открыто.
Ранее в сети появилось видеообращение от лица трёх сотен сотрудников Региональной строительной компании. Её сотрудники занимаются возведением участка федеральной трассы М-12 на территории Башкортостана.
Рабочие рассказали, что им на протяжении всей осени не платят зарплату. Между тем задолженность перед каждым из подписавшихся под обращением сотрудников составила уже около ₽300 000.
Как пишет Ufa1, заявления на увольнение из-за сложившейся ситуации отправили руководству более 600 человек. Сейчас на объекте остались трудиться около 400 рабочих.
Прокуратура Башкирии начала проверку. Представители ведомства уже встретились с сотрудниками предприятия.
— В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям руководства компании на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплата труда сотрудников, — сообщили в прокуратуре Башкирии.
Между тем сама компания никаких комментариев по долгам и массовому увольнению на момент публикации не давала.
Ранее Mkset сообщал о том, что пенсионер из Уфы потребовал у государства ₽3 млн компенсации за ошибочно вынесенный ему приговор.