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Posted 9 декабря, 16:23

Published 9 декабря, 16:23

Modified 9 декабря, 19:14

Updated 9 декабря, 19:14

Строители трассы М-12 обратились к Путину

Трассу М-12 в Башкирии строили за еду

9 декабря 2024, 16:23
Фото: mkset.ru.

Строители трассы М-12 обратились к Путину

Обращение рабочих, трудящихся на дорожном объекте в Башкортостане, к президенту РФ дошло до региональной прокуратуры — сообщили Mkset в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 декабря.

«Восток» — это новая платная скоростная федеральная автодорога, которая соединит Москву с Тюменью. Маршрут проходит через такие города, как Москва, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск и Екатеринбург. Строительство трассы стартовало в начале 2021 года.

Общая длина автотрассы составляет 811 километров (от Москвы до Казани) и включает четыре полосы для движения (по две в каждую сторону). Проектируемая скорость передвижения по этой автомагистрали составляет 120 км/ч.

В декабре 2023 года была завершена и введена в эксплуатацию часть дороги от Москвы до Казани. Ожидается, что к концу 2024 года будет готов участок до Екатеринбурга, а в 2025 году движение до Тюмени будет полностью открыто.

Ранее в сети появилось видеообращение от лица трёх сотен сотрудников Региональной строительной компании. Её сотрудники занимаются возведением участка федеральной трассы М-12 на территории Башкортостана.

Рабочие рассказали, что им на протяжении всей осени не платят зарплату. Между тем задолженность перед каждым из подписавшихся под обращением сотрудников составила уже около ₽300 000.

Как пишет Ufa1, заявления на увольнение из-за сложившейся ситуации отправили руководству более 600 человек. Сейчас на объекте остались трудиться около 400 рабочих.

Прокуратура Башкирии начала проверку. Представители ведомства уже встретились с сотрудниками предприятия.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям руководства компании на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплата труда сотрудников, — сообщили в прокуратуре Башкирии.

Между тем сама компания никаких комментариев по долгам и массовому увольнению на момент публикации не давала.

Уфимец потребует у суда ещё ₽3 млн за ошибочный приговор
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Ранее Mkset сообщал о том, что пенсионер из Уфы потребовал у государства ₽3 млн компенсации за ошибочно вынесенный ему приговор.

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