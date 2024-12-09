Слишком вежливый трамвай ездит по Уфе

Поводом для дискуссий стала запись камер «Уфанета» с перекрёстка улиц Александра Невского и Интернациональной в микрорайоне Черниковка в Уфе. На видео запечатлены несколько случаев того, как трамвай, следуя по маршруту, регулярно останавливается посреди перекрёстка.