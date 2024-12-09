Слишком вежливый трамвай ездит по Уфе

Posted 9 декабря, 18:19
Published 9 декабря, 18:19
Modified 9 декабря, 18:38
Updated 9 декабря, 18:38
Поводом для дискуссий стала запись камер «Уфанета» с перекрёстка улиц Александра Невского и Интернациональной в микрорайоне Черниковка в Уфе. На видео запечатлены несколько случаев того, как трамвай, следуя по маршруту, регулярно останавливается посреди перекрёстка.
— В Уфе трамвай начал уступать машинам. Но зачем он это делает, стоя посреди дороги, так никто и не понял, — пишет автор в одном из городских сообществ Vk.
Недоумевание пользователя комментаторы не поддержали и высказали свою версию происходящего на кадрах.
— Он не перекрывал полностью движение, а ждал, когда же люди [поймут], как надо этот перекресток проезжать. Что 30 лет назад, что сейчас обращаю внимание то, что трамвай сейчас поедет. А кому-то этого не понять.
— Трамвай правильно едет, неучи на машинах перекрыли ему путь.
Впрочем, нашлись у пользователей и более неожиданные варианты описания видеоролика.
— Может, просто у трамвая бензин закончился.
— Наверное, когда ты не всегда водитель трамвая, забываешь, на чем едешь.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой нетрезвый автолюбитель устроил ДТП с общественным транспортом.