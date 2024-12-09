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Posted 9 декабря, 18:19

Published 9 декабря, 18:19

Modified 9 декабря, 18:38

Updated 9 декабря, 18:38

В Уфе возник хаос на перекрёстке

Слишком вежливый трамвай ездит по Уфе

9 декабря 2024, 18:19
Фото: камеры Ufanet.

В Уфе возник хаос на перекрёстке

Кадры странного элегантного манёвра уфимского трамвая вызвали среди пользователей соцсетей споры об организации дорожного движения в городе.

Поводом для дискуссий стала запись камер «Уфанета» с перекрёстка улиц Александра Невского и Интернациональной в микрорайоне Черниковка в Уфе. На видео запечатлены несколько случаев того, как трамвай, следуя по маршруту, регулярно останавливается посреди перекрёстка.

— В Уфе трамвай начал уступать машинам. Но зачем он это делает, стоя посреди дороги, так никто и не понял, — пишет автор в одном из городских сообществ Vk.

Недоумевание пользователя комментаторы не поддержали и высказали свою версию происходящего на кадрах.

— Он не перекрывал полностью движение, а ждал, когда же люди [поймут], как надо этот перекресток проезжать. Что 30 лет назад, что сейчас обращаю внимание то, что трамвай сейчас поедет. А кому-то этого не понять.
— Трамвай правильно едет, неучи на машинах перекрыли ему путь.

Впрочем, нашлись у пользователей и более неожиданные варианты описания видеоролика.

— Может, просто у трамвая бензин закончился.
— Наверное, когда ты не всегда водитель трамвая, забываешь, на чем едешь.
Видео: камеры Ufanet.
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой нетрезвый автолюбитель устроил ДТП с общественным транспортом.

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