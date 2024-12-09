Сибирские морозы ударили по Башкирии

Posted 9 декабря, 05:44
Published 9 декабря, 05:44
Modified 9 декабря, 06:18
Updated 9 декабря, 06:18
Суровые морозы накрыли всю Башкирию, но особенно холодно стало в деревне Хамитово Абзелиловского района, где термометры показали -35°C. Местные жители не удивлены таким холодом — уральские хребты всегда славились своей жестокой зимой. Не обошлось без аномальных рекордов холода и в других уголках Башкирии. В Белокатайском районе столбик термометра остановился на отметке -28°C, а в селе Тукан Белорецкого района зафиксировали -26°C.
По данным синоптиков, погода в Башкирии 10 декабря ожидается с осадками — регион ждет большого снегопада. Температура от -6 до -5°C. Слабый ветер будет дуть со скоростью 4-5 м/с, но порывы могут достигать 9 м/с.
Как ранее сообщал Mkset, метеорологи представили предварительный прогноз погоды на праздничные дни в Башкирии.