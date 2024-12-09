Сегодня в Уфе: первые сугробы, ненужный Новый год, коммунальный ад

Posted 9 декабря, 19:17
Published 9 декабря, 19:17
Modified 9 декабря, 19:35
Updated 9 декабря, 19:35
Во вторник, 10 декабря, до позднего вечера в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Целые сутки в городе будет идти снег, особенно усилятся осадки в светлое время суток. На автодорогах образуется снежный накат, машины может заносить.
Ветер — юго-западного направления. Его порывы достигнут 3-8 м/с, а местами ветер усилится и до 16 м/с.
Ночью в Уфе похолодает до -8°C… -10°C, днём же термометры покажут -5°C… -7°C.
Во вторник, 10 декабря, «Уфаводоканал» запланировал в городе отключения воды в трёх районах — Советском, Кировском и Октябрьском. Всего речь идёт об одной многоэтажке, 124 участках в частном секторе и 13 зданиях организаций. Полный список адресов и время отключений — на сайте снабжающей компании.
В Уфе остаётся закрытой половина Шакшинского моста. Как обещают власти города, две из четырёх полос переправы откроют к концу декабря, не называя конкретных дат. Напомним, сейчас на путепроводе ведётся капитальный ремонт.
До Нового года осталось меньше месяца. Самое время задуматься о праздничном убранстве дома. На рынке елочных украшений представлено огромное количество самых разнообразных вариантов. Большинство из них — пластиковый ширпотреб китайского производства, но он порядком надоел.
Корреспондент Mkset нашла необычный бизнес. На известном сайте люди продают и покупают елочные игрушки за астрономические суммы — читать полностью.
Во вторник, 10 декабря, в столице Башкирии пройдёт правительственное совещание с участием главы региона Радия Хабирова и его подчинённых — читайте в материале Mkset, о чём собираются разговаривать высшие лица местного значения.
Портал SuperJob в понедельник, 9 декабря, поделился с Mkset результатами опроса среди жителей башкирской столицы.
Как выяснили аналитики, в 27% компаний города нет традиции украшать рабочие места к Новому году. Про наступление праздника в таких офисах не напоминает ничего.
Оставшиеся 73% каждую зиму создают в офисах и других помещениях праздничную атмосферу. В вопросе о том, на кого такую ответственность возлагают горожане разделились: в 20% случаев рабочие места украшает начальник, в 23% — работники. У остальных уфимцев в создании праздничной атмосферы в коллективе руководство участвует вместе с сотрудниками.
Банк России продолжает голосование за новый дизайн купюр в 1000₽. Среди вариантов — памятник Салавату Юлаеву в Уфе. К полуночи 10 декабря объект занимает второе место с 81 тыс. голосов. Лидирует же скоростной теплоход «Метеор» со 104 тыс. голосами.