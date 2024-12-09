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Posted 9 декабря, 19:17

Published 9 декабря, 19:17

Modified 9 декабря, 19:35

Updated 9 декабря, 19:35

Сегодня в Уфе: первые сугробы, ненужный Новый год, коммунальный ад

Сегодня в Уфе: первые сугробы, ненужный Новый год, коммунальный ад

9 декабря 2024, 19:17
Фото: Город Уфа / Telegram.
Ежедневный дайджест Mkset ко вторнику, 10 декабря.

Погода в Уфе

Во вторник, 10 декабря, до позднего вечера в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Целые сутки в городе будет идти снег, особенно усилятся осадки в светлое время суток. На автодорогах образуется снежный накат, машины может заносить.

Ветер — юго-западного направления. Его порывы достигнут 3-8 м/с, а местами ветер усилится и до 16 м/с.

Ночью в Уфе похолодает до -8°C… -10°C, днём же термометры покажут -5°C… -7°C.

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Отключения воды в Уфе

Во вторник, 10 декабря, «Уфаводоканал» запланировал в городе отключения воды в трёх районах — Советском, Кировском и Октябрьском. Всего речь идёт об одной многоэтажке, 124 участках в частном секторе и 13 зданиях организаций. Полный список адресов и время отключений — на сайте снабжающей компании.

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Перекрытия дорог в Уфе

В Уфе остаётся закрытой половина Шакшинского моста. Как обещают власти города, две из четырёх полос переправы откроют к концу декабря, не называя конкретных дат. Напомним, сейчас на путепроводе ведётся капитальный ремонт.

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Ёлочные игрушки по цене квартиры

До Нового года осталось меньше месяца. Самое время задуматься о праздничном убранстве дома. На рынке елочных украшений представлено огромное количество самых разнообразных вариантов. Большинство из них — пластиковый ширпотреб китайского производства, но он порядком надоел.

Корреспондент Mkset нашла необычный бизнес. На известном сайте люди продают и покупают елочные игрушки за астрономические суммы — читать полностью.

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На повестке у Хабирова

Во вторник, 10 декабря, в столице Башкирии пройдёт правительственное совещание с участием главы региона Радия Хабирова и его подчинённых — читайте в материале Mkset, о чём собираются разговаривать высшие лица местного значения.

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Четверть уфимцев отказалась от Нового года

Портал SuperJob в понедельник, 9 декабря, поделился с Mkset результатами опроса среди жителей башкирской столицы.

Как выяснили аналитики, в 27% компаний города нет традиции украшать рабочие места к Новому году. Про наступление праздника в таких офисах не напоминает ничего.

Оставшиеся 73% каждую зиму создают в офисах и других помещениях праздничную атмосферу. В вопросе о том, на кого такую ответственность возлагают горожане разделились: в 20% случаев рабочие места украшает начальник, в 23% — работники. У остальных уфимцев в создании праздничной атмосферы в коллективе руководство участвует вместе с сотрудниками.

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Салават Юлаев на новой купюре

Банк России продолжает голосование за новый дизайн купюр в 1000₽. Среди вариантов — памятник Салавату Юлаеву в Уфе. К полуночи 10 декабря объект занимает второе место с 81 тыс. голосов. Лидирует же скоростной теплоход «Метеор» со 104 тыс. голосами.

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